存基金 讓金牛年很LUCKY

2020 年市場最主要的兩大因素，不外乎新冠疫情和美國大選，隨著疫苗逐步施打、美國政權完成交接，2021 年大有撥雲見日之勢，富蘭克林建議投資人，好好把握「LUCKY」五大資產配置方針來佈局金牛年。

到底什麼是資產配置「LUCKY」的五大法則

一、長期投資（Long-term）：美股基金在十年的長期投資績效居冠，其餘以美股為核心的產業型基金，表現亦最為突出（註 1），都很值得長期投資，而時間也能適時分散波動風險。

二、投資題材有獨特性（Unique）：投資多元化來延伸獲利觸角，像伊斯蘭債，有嚴格的教律規範、券種設計近似有資產做抵押、債權人分享資產獲利機會的概念，波動度普遍低於廣泛的新興市場債券，與全球股市連動性也較低，在不同景氣循環期間多有穩健表現，是近年深受投資人青睞的新標的。

三、存投組可攻可守（Combination）：多元配置掌握機會，也淡化資產之間連動風險。建議採單筆存債券基金、領息存股票基金的母子基金投資法，或是交給智能理財機器人來管理。

四、持續存基金（Keep saving）：投資人常有選股及進場時點的困擾，以美國道瓊工業指數為例，過去 40 年間若不慎錯過漲幅最高的十天，總報酬率就差了一半（註 2），而長期投資就是最佳解方。

五、穩中有利雙收益（Yield）：透過配置美國高收益、新興國家當地公債，尋求高殖利率機會，股票部位來網羅有創新成長與價值補漲的標的，協助投資人用領息安定投資信心。（延伸閱讀：配息族都在傳，雙收益吸力足）

註 1：資料來源：理柏資訊，依照理柏環球分類，報酬率以台幣計價統計至 2020/10/31，基金過去績效不代表未來績效之保證。註 2：資料來源：彭博資訊，以美股工業道瓊指數為例，富蘭克林證券投顧計算。統計過去 40 年截至 2020/11/30，美元計價，投資人無法直接投資指數。以上統計並不代表或推薦集團旗下的任一基金。

本文由富蘭克林證券投顧提供，基金專線 0800-885-888。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向本公司網站（http://www.Franklin.com.tw）查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號：101 年金管投顧新字第 025 號 台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw