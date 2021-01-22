USDT 爭議再起 能否兌換回美元？Bincentive 告訴你

USDT 安不安全？爭議始末為何？

本篇文章將會帶讀者了解 USDT 的運作機制、背後發行公司、與 NYAG 之間的訴訟、審查機制，以及最困擾投資人的問題：USDT 是否有 100% 儲備金。

眾所周知，比特幣（BTC）是加密貨幣的龍頭老大，然而，交易量最大的卻不是 BTC ，而是美元穩定幣 USDT。據 CoinMarketCap 數據，USDT 的日交易量為 1,034 億美元，是 BTC 交易量近兩倍之多。

所以，第一個問題是：USDT 是什麼？

美元穩定幣 USDT

USDT 的發行公司是 Tether，其母公司為 iFinex，而 iFinex 旗下還有另一間交易所「Bitfinex」。USDT 是「法幣儲備」的美元穩定幣，亦即 1 USDT 背後應該要有 1 USD 儲備。

法幣儲備穩定幣是透過中心化機構發行，以 USDT 來說，Tether 在發行穩定幣時，須擔保背後有一比一的法幣儲備，用戶則是向託管機構，或第三方購買。而按照這種機制，1 USDT 也應該要可以換回 1 USD 才對。

目前 Tether 所發行的 USDT 是市佔率最高的穩定幣，據 CoinMarketCap 數據，目前 Tether 共發行了 247 億美元的 USDT，市佔率第二的 USDC 僅有 19 億美元，差距之大，可見一斑。可以說，USDT 是加密交易的基礎結算貨幣也不為過。

由於市佔率最高、流通性最好，所以可以看到，交易所最多的是 USDT 交易對，大多數 OTC（場外交易）也都是以 USDT 結算。

爭議何來？

USDT 的爭議已久，Tether 的 USDT 發行量在 2017 年迎來第一次「爆炸性」成長。2017 年 3 月的發行量不過才 1 億美元，但在 2018 年 2 月時，USDT 發行量已經來到 22 億美元，於是有關 Tether「印鈔推升比特幣」的傳言甚囂塵上。

資料來源：CoinMarketCap

不過這其實有一點因果倒置，因為同樣的情況也可以解釋成是加密貨幣的成長，推升了 USDT 的需求量。

而 2018 年進入熊市後，USDT 的發行量也沒有減緩，到 2019 年時，發行量已達 40 億美元。進入 2020 年後，需求量更是一路飆升，撰稿當下，USDT 發行量為 247 億美元。

資料來源：CoinMarketCap

社群和投資人會擔心也是合理的。事實上，Tether 的「審計報告」一直沒辦法杜絕悠悠之口。

Tether 在 2017 年確實有公開一次審計報告，但給出的並不是錢的「來源」和「獲得途徑」，而是提出證明，證明 Tether 有這麼多的資產。

六個月後，Tether 發佈了一份關於他們的銀行問題和與 Friedman LLP 公司合作的新合同聲明。其中明確地表示，他們是完全有償付能力的。之後 Friedman LLP 發佈了備忘錄，指出該備忘錄證明了 Tether/Finex 具備償付能力，並未有不法行爲。

不過這些證明並沒有附上有力證據，一樣只是證明 Tether 具償付能力而已。

Bitfinex vs. NYAG

接下來，就是 USDT 面臨最大質疑的時刻。

2019 年 4 月，紐約檢察總長辦公室（NYAG）起訴 Bitfinex ，主要是因為其姐妹公司 Tether 帳戶短少約 6.5 億美金（現金額改為 8.5 億美元），懷疑 Bitfinex 挪用 Tether 準備金，補足其短少資金。

為何出現資金短缺？

當時 Bitfinex 交易所因為委任的巴拿馬支付處理商「Crypto Capital」遭到政府凍結資金，導致 Bitfinex 出現龐大資金缺口，因此 Bitfinex 才會向姐妹公司 Tether「貸款」8.5 億美元。

據悉，Crypto Capital 之所以會被凍結是因為私自挪用 Bitfinex 的資金，當時，經營影子銀行 Crypto Capital 的福勒（Reginald Fowler）以個人及公司名義在多家銀行中開設帳戶暗中轉移來自 Bitfinex 約 8.5 億美元（約為新台幣 250 億）的資金，甚至在 2019 年 4 月將這些非法利得，拿去資助當時尚未倒閉的美式橄欖球聯盟。

嚴格來說，Bitfinex 也算是受害者。

不過這並不能當作挪用 8.5 億儲備金的藉口。Tether 是美元穩定幣 USDT 的發行商，該公司標榜的就是，100％ 的美元儲備，以此讓市場信服。

但當時，為了助 Bitfinex 度過難關，Tether 甚至被發現悄悄將原本 100% 以美元儲備的服務條款，改為美元錨定的貨幣、Bitfinex 母公司 iFinex 的股票擔保貸款等作為儲備資產。

雪上加霜的是，Tether 承認當時穩定幣 USDT 的儲備金沒有達到 100%，只有約 74% 的儲備。

不過去年四月，Tether 表示儲備率已回復到 100% 的水準。

Bitfinex 和 NYAG 的訴訟案正在進行。

現階段的進度是 Bitfinex 和 Tether 已提交了 NYAG 要求的所有用戶的交易文件，250 多萬頁的文件，但因為資料量太過龐大，所以原定 1 月 15 日要完成的審查，需要再展延 30 天。

1 USDT 到底可不可兌回 1 美元？

從上面的敘述可發現，USDT 在 2019 年至 2020 年確實有一段時間只有 74% 的儲備金，但在 2020 年 4 月已經恢復成 100%，不過需要注意的是，Tether 的條款已經從「100% 現金」改成「100 資產背書」。

懷疑論者認為，Tether 作為市佔率最高的美元穩定幣 USDT 發行商，完全「可以」多鑄造一些 USDT，從而操縱比特幣或其他加密市場的價格，甚至有些人宣稱 USDT 無法換回美元。

對於這點，世界第四大加密交易所 FTX 的創辦人暨執行長 Sam Bankman-Fried 則是認為，懷疑 USDT 能否兌換回美元的想法有點「好笑」。

Sam Bankman-Fried 說道：

「USDT 無法換回美元，這件事聽起來有點好笑。我不知道該怎麼跟你解釋，但你真的可以換回美元，因為我們一直都在這樣做。」

資料來源：SBF’s Twitter

至於為何一直不發布審計報告，The Block 研究總監切馬克（Larry Cermak） 認為，這可能和 Tether 不想曝光客戶的原因有關。

要知道，USDT 的最大用戶除了加密貨幣交易外，還有場外交易。由於流通性最高，許多人都將 USDT 當作外匯的另一種手段，使用者將 USDT 匯到國內 / 國外，再將 USDT 透過 OTC 兌換成當地法幣。

區塊鏈媒體《動區》就曾報導，莫斯科場外交易的貿易商每天在該場外交易櫃（OTC）的加密貨幣場外交易量大約是 300 萬美元，而當中，約有 80% 是穩定幣 USDT。報導中更指出，中國企業每天購買的 USDT 少則 1,000 萬美元，多則 3,000 萬美元。

莫斯科火幣場外交易辦事處負責人 Maya Shakhnazarova 說道：「他們（中國企業）在莫斯科累積了大量現金，需要轉回中國；整個過程很簡單，顧客帶著現金進來，我們在交易所上確認價格，雙方同意價格之後，交易就幾乎算完成。用戶將錢跟錢包地址給我們，我們把 USDT 匯到指定錢包。」

這可能和中國的外匯管制有關，中國政府對於資本控管是非常嚴格的，限制每人每年能購買或是出售的外幣金額為 5 萬美元，縱使可以申請額外的額度，但總得來說，額度仍非常有限。在這種情況之下，有些人就選擇使用加密貨幣來轉移資產。

這只是其中一個案例，實際上可能更多。數據研究公司 Chainalysis 的研究，中國可能是 USDT 購買的主要地區，特別是中國政府禁止比特幣，但卻沒有禁止 USDT，這點著實讓人懷疑 USDT 發行量暴增背後的驅動力。

結論

懷疑 USDT 是否有 100% 資產背書是一回事，但若是 USDT 無法兌回美元，那第一個跳腳的肯定會是交易所，因為 USDT 流入 / 流出量最多的地方就是交易所，而 SBF 的回應也清楚解釋，交易所是可以向 Tether 兌換回美元的。

目前看起來，儘管 USDT 爭議仍在，但無損 USDT 是可以兌換成美元，且流通量也是市場上最大的這個事實，各大交易所想必也會盡力維護 USDT 的價值。

Bincentive 也將會持續追蹤，替用戶把控 USDT 的風險。