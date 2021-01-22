盤前財經大事搶先讀2021年01月22日

今日操盤前瞻

法說會：台光電

除權息：元大台灣 50

台灣 12 月失業率

日本 12 月 CPI

〈美股盤後〉英特爾提前釋財報 台積電 ADR 領費半刷新高

週四 (21 日) 拜登上任即簽署多項行政命令，美元下跌、美債殖利率走高，英特爾提前釋出財報，蘋果漲聲大響，科技股抵銷能源股跌幅，道瓊收盤近乎持平，標普、那指、費半齊刷歷史新高。閱讀全文...

ECB 拉加德暗示雙底衰退 QE 額度無須全部使用

週四 (21 日) 歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，新冠疫情仍構成嚴重風險，暗示歐元區經濟朝向雙底衰退方向前進，歐洲央行隨時準備採取行動。閱讀全文...

iPhone 旗艦機供不應求 傳蘋果把 200 萬支 12 mini 產能轉到 12 Pro

科技網站報導，蘋果 (AAPL-US) 為了滿足市場對旗艦機種的需求，已將 200 萬支產能從 iPhone 12 mini 轉移到 12 Pro，進一步證實 iPhone 12 mini 可能是這個熱賣系列中銷售最差的一款。閱讀全文...

台股登萬六寫八大驚奇 13 個交易日急漲千點、兩座護國神山飆天價

資金瘋狗浪持續席捲市場，台股近來日日有新高，昨 (21) 日更一舉攻克萬六大關，今年只花了 13 個交易日就大漲千點，台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 兩座護國神山均創下新天價，助攻台股寫下八大驚奇。閱讀全文...

三星 DRAM 產線改建完工 韓媒：正加速生產 CMOS 影像感測器

韓媒報導指出，三星正加速進軍 CMOS 影像感測器 (CIS) 領域，看好其在自動駕駛時代的發展，目前位於南韓華城的第 11 條 DRAM 晶片生產線，已改建成 CIS 製程，並進入量產階段。閱讀全文...

〈央行抓到炒匯糧商〉金額達 110 億美元歷年最重大 違規銀行恐遭撤照

台灣央行外匯局新上任局長蔡烱民昨 (21) 日首次召開臨時記者會即宣布，抓到炒匯糧商，至去年 7 月累積承作新台幣遠期外匯交易 (DF) 金額高達 110 億美元，可說是歷年最重大案件，且部分銀行違規受理，近期內將對違規銀行進行處分，央行內部還在討論中，最重將會對其撤銷外匯業務執照。閱讀全文...

台積電助攻 國發基金去年盈餘 240 億元

國發會昨 (21) 日舉辦歲末新春記者會，國發會主委龔明鑫表示，國發基金去年績效不錯，將上繳國庫 170 億元，剩餘盈餘將應用在辦理投資台灣貸款、國家融資保證機制、新創事業發展，據了解國發基金去年已實現獲利高達 240 億元，其中近 200 億元為投資晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 貢獻。閱讀全文...