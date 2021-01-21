淘帝-KY：股臨會召開合法合規 完成改選董事

淘帝 - KY(2929-TW) 於今 (21) 日召開臨時股東會，證交所要求其發布重訊做詳細說明，淘帝強調，在出席股數達 60.83% 下，合法合規召開 2021 年第一次股東臨時會，主席無法順利出席會場，主要是因邊境管制而無法取得簽證，並經出席股東同意共同推派發言人陳建瑋擔任主席並主持會議，會中經出席股數過半通過相關討論議案，也完成全面改選五席董事 (含三席獨立董事)。

淘帝指出，今日股臨會完全遵循法令規定，完成召開程序並通過所有議案，票選出董事五席，新當選董事兩席包括港籍周訓財、台灣籍連之騏，獨立董事則由台灣籍吳金山、台灣籍賴調燦和陸籍陳東生擔任；新任董事任期皆為三年，自 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日止。

淘帝進一步說明，竭力與相關主管機關溝通期能為董事申請來台簽證，但礙於疫情邊境管制政策，迄今仍無法取得，甚至也發函詢問經濟部，是否可特准董事以視訊擔任主席，惟尚未收到經濟部正式回函。

而在法顧提供台灣司法實務相關類似前例下，淘帝知於股東會法定主席未出席情形，或得由出席股東現場推派一人擔任主席，以使股東會得順利進行，且在程序進行上，或得參考公司法第 182 條之 1 第 2 項規定。

淘帝再次強調，目前依照主管機關要求，聘請第三方會計師就三年財務狀況進行審查，相信經過層層檢驗，終將證實公司絕未涉有任何不法行為。