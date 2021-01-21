〈貴金屬盤後〉盼進一步財政刺激措施出台 美元承壓 黃金收登近2週高點

週三 (20 日) 交易，黃金期貨價格收登近 2 週高點，係因市場預期拜登政府下將有更進一步財政刺激措施出台，美元因而承壓並推升了美元計價的黃金價格。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，市場預期「很快就會」宣布更多財政刺激措施，這提供了黃金支撐力。拜登總統提名的新任財長葉倫 (Janet Yellen) 週二向參議院財政委員會發表證詞，稱美國應該對經濟有大舉行動，並呼籲「未來幾週或幾個月內實施更多刺激計劃。」

政府支出增加將會讓債務增加，並導致美元走貶，進而提振黃金價格。週三 ICE 美元指數持平，但本週迄今下滑。

即使如此，葉倫表示，雖然拜登政府試圖拯救美國脫離疫情引起的經濟衰退，但美國「不會藉由貶值貨幣來取得競爭優勢。」

Karnani 認為，如果宣布了更多刺激措施，美國公債殖利率將會下降，而這對黃金有利。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 26.30 美元或 1.4%，收每盎司 1866.50 美元，為交易最活絡契約自 1 月 7 日以來最高收盤價。

3 月白銀期貨價格上漲 45 美分或 1.8%，最終收每盎司 25.766 美元。

黃金多頭認為，全球央行進行寬鬆，加上拜登 1.9 兆美元的新冠疫情紓困提案，這最終將提供黃金支撐力並削弱美元。

歐洲央行 (ECB) 週四預計強調其維持寬鬆貨幣政策的意圖，因為疫情持續拖累歐元區經濟並使各國執行新封鎖措施。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 寫道，「投資者也希望 ECB 在本週政策會議上示意，將長期維持現行的擴張性貨幣政策立場，以支撐歐元區復甦。」

「目前黃金價格短期內取決於額外的刺激措施消息、美元走勢，以及公債殖利率的方向。」Karnani 說。

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