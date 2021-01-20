百和、豐泰與鈺齊去年獲利都賺逾半個股本

鞋材及製鞋廠陸續公布最新獲利，雖有疫情干擾，但百和 (9938-TW) 、豐泰 (9910-TW) 及鈺齊 - K(9802-TW) 去年獲利都超過半個股本，百合去年每股純益 5.24 元，豐泰去年每股純益 5.46 元，鈺齊今 (20) 日公布自結，稅後純益 8.98 億元，每股純益也達 5.06 元。

鈺齊 - KY 自結 2020 年第四季營收為 29.79 億元，毛利率 20.21%，季增 0.12 個百分點，年減 3.34 個百分點，稅後純益為 1.87 億元，季增 0.12%，年減 49.63%，單季每股純益 1.01 元。

鈺齊 - KY 累計 2020 年全年營收 113.46 億元，毛利率 20.99%，年增 1.3 個百分點，稅後純益為 8.98 億元，年減 29.83%，每股純益為 5.06 元。

鈺齊 - KY 指出，業外匯損影響 2020 全年每股純益達 1.05 元，主要是因 2020 年下半年人民幣大幅升值 7.6 % ，但是絕大部份屬未實現部位，如匯率走勢反轉，則將有匯兌評價收益。

鈺齊 - KY 因大陸廠區目前營收高達三成，美元淨資產累積部位達 7000-8000 萬美元，因其功能性幣別為人民幣，故依規需針對非人民幣部位進行評價，因此當人民幣相對美元升值，財報表達必然會產生業外匯兌評價損失。

鈺齊 - KY 在廠區產能佔比方面，2020 年中國、越南以及柬埔寨產能占比分別為 29.5%、49.2%、21.3%，尤其非中國產能占比從 2018 年的 60%、2019 年的 66%，進而拉升至 2020 年的 70%。

銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 方面，2020 年除歐洲市場占比 48.5％為大宗外，美洲市場比重也逐年增長中，至 2020 年已達 36.5%，鈺齊集團仍持續與國際知名品牌客戶強化產品開發，不僅各品牌客戶保持良好的拉貨需求，2021 年春夏鞋款整體出貨量、秋冬季量產訂單的出貨時間大約介於 4-10 月保持穩健，2021 年也會有多家新品牌持續加入開發及量產行列，創造整體營運正面挹注。