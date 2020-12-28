鈺齊-KY上半年每股配2.1元現金股利 明年3/4除息

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (28) 日董事會決議，2020 年上半年盈餘，每股配發 2.1 元現金股利，預計 2021 年 3 月 4 日除息交易，現金股利將在同年 4 月 8 日發放。

鈺齊檢視 2020 年第四季初步營運概況，雖仍受缺櫃影響出貨節奏及營收認列，但在客製化訂單生產模式下，各品牌客戶仍將儘速依約拉貨，以符合終端銷售需求，故雖仍有拉貨遞延狀況，但最終將不影響 2021 年春夏季鞋款出貨表現，同時，樂觀研判不影響 2021 年秋冬款鞋下單積極度，2021 年也將有多家新品牌加入開發及量產行列。

鈺齊 2020 年上半年營收 51.49 億元，稅後純益為 5.26 億元，每股純益 3.01 元，本次除息將配發出現金股利 3.89 億元，盈餘配發率 69.77%。

鈺齊 - KY 強調，鈺齊經營團隊始終堅持打造中長期穩定發展基磐，集團每年維持穩定獲利與高配發股利政策，歷年配發率大都保持 70% 水準，自 2020 年度盈餘分配改採半年配之後，將可更為即時的將公司經營成果適時回饋給全體股東。

展望 2021 年，鈺齊亦將持續加速自動化生產導入與新鞋款開發進度，期能以每年增長 15%-20% 的節奏，穩健擴張產能