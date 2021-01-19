【統一投信】陸股氣旺 順勢投資掌握『牛』年商機

邁入新的一年，陸股延續去年亮眼漲勢，市場交易熱絡，今年來滬深兩市成交量就有 10 個交易日突破兆元人民幣，北向資金今年來也持續淨買入 387.22 億人民幣，延續去年年 11 月、12 月買超 579.29 億、572.39 億的態勢。推動上証指數持續向 3,600 點大關靠攏，並帶動大中華基金今年以來淨值頻頻創下新高。

18 日公布的 2020 年全年 GDP 數據顯示，中國因抗疫防疫得當，經濟迅速反彈，去年 GDP 年增 2.3%，優於預期，並且為全球主要經濟體中唯一正成長國家。預期在基本面、政策面等利多加持下，A 股牛年走勢樂觀。

投資人不妨透過大中華基金進行投資佈局，其投資區域可涵蓋中國 A 股、台股及港股等，投資彈性高，在中台港三地指數頻頻創高下，基金更可隨市況靈活調整，把握最佳投資機會。

依照大中華基金淨值排序來看，排行居冠的為統一強漢，這檔基金在短中長期績效皆有不錯表現，基金因成立時間較長，歷經完整多空循環，更突顯出研究團隊選股操作得宜，才能持續累積基金淨資產價值。

展望後市，美國民主黨確定掌握國會參眾兩院過半優勢，利於拜登政府上任後推行新政，加上歐美等主要國家陸續批准疫苗施打，各主要投資機構對未來景氣看法樂觀。中國因疫情控制得宜，疫情對經濟衝擊有限，今年經濟成長率上看 8%，持續保持全球主要國家前段班。

以基本面來看，中國 2020 年全年包括進出口、出口總值，均創下歷史新高，是唯一貨物貿易正成長的主要經濟體，第一大貨物貿易國地位穩固。12 月規模以上工業增加值年成長 7.3%，連續 9 個月正成長且逐月提升增速，全年來看成長 2.8%，也優於預期，顯示整體復甦腳步穩健。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，中國的消費、工業等產業持續復甦，以及外在的出口需求持續強勁下，陸股獲利可望迎來另一波成長高峰。此外，中國人行重申貨幣政策不急轉彎的承諾，並將保持對經濟恢復的必要支持力道，利於陸股保持向上動能，加上十四五規劃啟動以及一系列消費利多政策皆帶來投資商機。

在投資題材上，看好受惠景氣復甦、長期成長趨勢及十四五規劃等族群，包括內需消費、工業、電動車、太陽能、半導體及消費性電子等產業都有表現機會。

林鴻益認為，全球主要國家及企業積極走向能源轉型，並不斷重申零碳排、碳中和目標，使綠能產業發展路徑越見清晰，並持續受到市場矚目。其中，太陽能行業經過多年的價格廝殺後，能平價覆蓋的地區覆蓋越來越廣，未來幾年裝機量將持續向上。

而今年將是電動車銷量起飛元年，電動車在汽車產業滲透率將持續拉高，加上特斯拉去年第四季交車量突破 18 萬輛，再創歷史新高數字，蘋果也可能在 2024 年正式推出 Apple Car，電動車題材想像空間大，帶動相關產業鏈股價夯。

另外，由 5G 衍生出的龐大商機與供應鏈，舉凡 AI、物聯網、雲端與邊緣運算等仍是未來主流趨勢，近期類股輪動快速，預期科技類股的高估值將逐步獲得消化，投資關注重心仍會落在遠程科技或趨勢性機會。

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