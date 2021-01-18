中國12月工業增加值年增7.3% 增幅寫21個月來新高

中國國家統計局今 (18) 日公布去年 12 月中國規模以上工業增加值年增 7.3%，增速不僅較上月加快 0.3 個百分點，也創下 2019 年 4 月以來新高，而全年規模以上工業增加值年增 2.8%。

就三大類別來看，12 月採礦業增加值年增 4.9%，增速較上月加快 2.9 個百分點；製造業年增 7.7%，與上月持平；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 6.1%，則加快 0.7 個百分點。

分經濟類型看，12 月中國國有控股企業增加值年增 6.4%；股份制企業年增 7.0%；外商及港澳台商投資企業年增 8.5%；私營企業年增 7.6%。

就各行業看，12 月 41 個大類行業中，有 35 個行業增加值保持年增，其中，化學原料和化學製品製造業年增 7.5%，非金屬礦物製品業年增 7.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業年增 10.7%，通用設備製造業年增 11.1%，專用設備製造業年增 8.7%，汽車製造業年增 9.7%，鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業年增 8.7%，電氣機械和器材製造業年增 15.6%，電腦、通信和其他電子設備製造業年增 11.4% 等，增幅較大。

而 612 種產品中，有 417 種產品同比年增，鋼材 12034 萬噸，年增 12.8%；水泥 21333 萬噸，年增 6.3%；十種有色金屬 575 萬噸，年增 8.6%；乙烯 208 萬噸，年增 11.3%；汽車 280.4 萬輛，年增 6.5%，其中，新能源汽車 23.8 萬輛，年增 55.6%；發電量 7277 億千瓦時，年增 9.1%；原油加工量 6000 萬噸，年增 2.1%。

中國國家統計局說明，12 月工業企業產品銷售率為 98.4%，與去年同期持平，工業企業實現出口交貨值 1 兆 2753 億元，年增 9.5%。