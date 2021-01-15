

◆盤勢分析

1. 拜登公布 1.9 兆美元新刺激計畫，美股開高走低，但台積電 ADR 推升費半指數創歷史新高，收盤四大指數漲跌介於 - 0.38%~2.13%。其中，台積電 ADR 上漲 6.06%、聯電 ADR 上漲 6.97%、日月光 ADR 上漲 4.63%。

2. 周四台股早盤開低震盪，最低回測 15620 點，盤中鴻海集團與電動車相關個股等拉升，使得大盤跌幅收斂，最終加權指數報收 15707.19 點，下跌 62.79 點，跌幅 0.40%。

3.OTC 指數開平走低，收盤下跌 0.40%，收在 187.91 點，目前短壓為前波高點 190.02 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收小紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量微增 3,929.30 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標 K 值高檔向下，MACD 柱狀體轉為下降。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 95.04 億元；外資 - 89.27 億元、投信 - 22.62 億元、自營商 + 15.95 億元。

5. 電動車：鴻海集團布局中國電動車市場，與吉利成立合資公司提供服務，2317 鴻海早盤衝高，同步帶動同集團 2328 廣宇、3149 正達、5243 乙盛 - KY、6414 樺漢強拉漲停；電動車族群 1536 和大、3665 貿聯 - KY 尾盤出量上漲；此外，4938 和碩打進特斯拉充電樁，早盤帶量攻堅，觸及漲停。

6. 設備、散熱：市場對 2330 台積電法說有望釋出資本支出增加訊息，6187 萬潤、3413 京鼎尾盤走揚；受惠三星新款推出旗艦機 Galaxy S21 系列手機即將推出，主要供應商 3324 雙鴻早盤攻高，同步拉動 3017 奇鋐、6230 超眾。

7. 航運股：貨櫃股連續多日整理，2609 陽明盤中一度漲停，2603 長榮收漲 1.6%。此外，BDI 指數上揚，帶動 2606 裕民、2605 新興逆勢收紅。

8. 被動元件：2492 華新科無畏工廠失火，股價開低走高，2327 國巨、2456 奇力新、6173 信昌電尾盤走高。

9. 觀盤重點：短期資金追逐標的在漲價題材、電動車族群，然而短線台股漲多，避免單股重壓與追高風險；後續選股方面，具成長性的權值股、IC 設計、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

10. 台積電法說：2330 台積電去年第 4 季自結合併營收約 3,615.3 億元，稅後純益 1,427.7 億元，每股盈餘 5.51 元，優於市場預估。因為 5G/HPC 長期需求強勁的大趨勢，公司預期 2020 到 2025 年間，業績將有 10％~15％(以美元計算) 的年複合成長率。去年資本支出為 172.4 億美元，今年則將介於 250 億至 280 億美元之間，等於至少將年增 45％以上。

11.CIS 元件漲 原相晶相光業績衝：市調公司 Omdia 最新報告指出，由於市場上 CMOS 影像感測器（CIS 元件）面臨嚴重缺貨，三星將 500 萬、800 萬等中低階畫素報價調漲 40％。法人指出，主要鎖定中低階畫素 CMOS 影像感測器市場 3227 原相、3530 晶相光等 IC 設計廠將有望受惠這波漲價潮，推動 2021 年業績向上成長。

