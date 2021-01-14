就任行政院長滿2周年 蘇貞昌：目前無改組打算

行政院長蘇貞昌今 (14) 日就任滿 2 周年，他表示，感謝行政團隊努力合作、挺過困難，守住非洲豬瘟、對抗新冠肺炎，並發行三倍券成功振興經濟，對於外界質疑改組聲浪，蘇揆強調，內閣團隊沒有改組的打算，個人也無倦勤的問題，期勉行政團隊繼續當護國團隊福國利民。

蘇貞昌於 2019 年 1 月 14 日再度擔任行政院長一職，今日屆滿 2 周年，總計主持行政院會達 100 場，回顧過去 732 天的施政成績，他表示，就任第一天即面臨非洲豬瘟的威脅，當時堅持百分百查驗旅客行李，因而讓台灣成為亞洲唯二守住非洲豬瘟的國家。

面對 2020 年新冠肺炎來勢洶洶，蘇貞昌指出，當時我國率先對武漢包機登機檢疫、加強入境發燒篩檢，也立即決定學校延緩開學 2 周，並限縮兩岸直航航線、禁止旅客來台轉機；堅持 14 天隔離檢疫，做好疫調對抗疫情，成功防止漏洞，如今世界均肯定台灣是最安全的國家。

蘇揆進一步指出，我國禁止口罩出口，召集工具機業者組成口罩國家隊，並採實名制分配口罩，避免囤積搶購；政府推動三倍券來刺激消費，並兼顧財政紀律與社會需求，讓超過 110 萬人免於失業、約 1200 萬人獲紓困，並力挺產業生存。

行政院長肩負國家經濟命脈，任務艱鉅，歷年向來耗損多位人才，這兩年來，外界對於內閣改組傳言不斷，蘇揆表示，昨天有與蔡總統深談，總統感謝行政院做出這樣的成績，對於未來經濟成長也很有信心，強調目前沒有改組計畫，懸缺的發言人職務仍待確認。

至於媒體詢問是否倦勤？蘇揆說，他從不厭也不倦，心中只有感謝，現在依然熱情昂揚，經驗比以前豐富，不會有患得患失的落差，也期勉行政團隊繼續當台灣的護國團隊。