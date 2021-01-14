KKR完成17億美元亞洲房地產基金募資 將關注機會型投資

投資機構周四 (14 日) 宣布，已經募集完成 KKR 亞洲房地產基金 (KKR Asia Real Estate Partners)。基金募資總額達 17 億美元，旨在針對亞太地區房地產進行機會型投資，它是 KKR 的首支汎亞太地區房地產基金。

KKR 亞太區負責人 Ming Lu 表示，這標誌著 KKR 在亞太地區的發展邁出了新的一頁。亞太地區的房地產部門需要複雜的投資和創新的運營解決方案，來滿足對現代化房地產和開發的高需求，而這些需求，是保持這一地區快速增長所必需的。

KKR 亞太房地產主管 John Pattar 表示，各國國內消費、生產力和城市化的提高，再加上電子商務和基於平台的業務的加速發展，以及傳統辦公環境的演變，從根本上改變了亞太地區的房地產業。

KKR 透露，這支基金將重點關注商業、工業和住宅地產等投資領域，並將機會型評估新興另類板塊的資產，主要的投資方式是股權和債權投資。

這支基金募資，來自包括公共和企業退休基金、主權財富基金、保險公司、捐贈基金、私人銀行平台、家族辦公室和高淨值個人投資者。

數據顯示，自 2011 年以來，KKR 已在亞太地區的約 20 筆房地產交易中藉由股權投資，部署了超過 15 億美元，包括混合用途、商業、工業、酒店、辦公和零售等領域。