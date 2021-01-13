〈廣明高層異動〉甩訴訟案陰霾 老搭檔回鍋掌舵 加速整合能力

廣明 (6188-TW) 高層大異動，今 (13) 日公告由前總經理何世池回鍋擔任董事長，總經理則由執行副總張嘉峰接任，由於何世池、張嘉峰本就熟悉廣明運作，加上去年與惠普 (HP-US) 訴訟案告一段落，營運可望擺脫包袱，在新董總到任後，將更能強化與旗下達明機器人的整合，搶攻零接觸、智慧製造需求。

根據廣明年報資料顯示，何世池、張嘉峰年資均超過 10 年，對廣明運作相當熟悉，過去分別擔任總經理、執行副總，兩人默契不言而喻，雖然何世池去年 7 月以個人因素閃辭總座，但這次回鍋升任董座，張嘉峰則任總座，市場看好，對廣明將有加分效果。

何世池去年閃辭總座一職，但期間仍續擔任廣明董事、顧問及旗下達明子公司董事長，這次回鍋，將有助進一步整合廣明、達明機器人資源。

廣明旗下達明機器人近年強攻智慧製造商機，陸續推出智慧堆棧及工廠智能管理系統，去年打入日系汽車大廠，提供協作型機器人進行汽車配備檢測，建置智慧化檢測系統，並看好近年企業東南亞布局、台商回台投資，將推升協作型機器人營運動能增溫。

營運方面，廣明未公告去年財報，但受認列賠償金拖累，去年前 3 季營運轉虧，累計虧損 6747.7 萬元、每股虧 0.24 元，但隨著訴訟案落幕，廣明去年第 3 季單季也成功轉虧為盈，法人看好，廣明第 4 季、全年都可望維持獲利。