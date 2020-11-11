廣明旗下達明機器人打入歐日汽車供應鏈

廣明 (6188-TW) 旗下達明機器人今 (11) 日表示，繼 2018 年成為德國馬牌集團供應商後，再打入日系汽車大廠，提供協作型機器人進行汽車配備檢測，建置智慧化檢測系統，看好未來智慧製造需求，將推升協作型機器人營運動能。

達明機器人表示，2018 年成為國際汽車製造大廠德國馬牌集團官方認證的供應商後，已順利在其匈牙利布達佩斯工廠中，建立自動化製程，近期也順利獲得日系汽車大廠認證，將在生產線終端品管關卡，採用達明協作型機器人進行配件檢測。

達明機器人進一步指出，採用協作型機器人檢測後，可望大幅節省時間、人力，日系廠商將在檢測站建置四台協作機器人，並加裝 36 台外接攝影機，而這將是全球唯一使用自動光學檢測系統 (AOI)、AI 智能檢測解決方案的汽車檢測產線。

市調機構 Kenneth Research 最新報告預測，因汽車產業自動化高，未來產業將朝向人機合作發展，預期到 2022 年汽車領域協作機器人將以每年 43% 成長幅度，帶動汽車產業出貨和銷售收入成長。

廣明第 3 季單季轉盈，稅後純益達 2.18 億元、年增 57.33%，每股純益 0.79 元，但受上半年認列補償金拖累，前 3 季稅後仍虧損 6747.7 萬元，每股虧損 0.24 元。