投保中心累計求償609億元 未來將力拚三大工作重點

投保中心今 (13) 日舉行新春記者會，董事長張心悌表示，截至去 (2020) 年底，總計協助投資人進行 268 件團體求償案件，求償金額共計 609 億餘元。展望未來，將致力發揮團體訴訟等三大工作重點。

投保中心自 2003 年初正式成立後已屆滿 18 年，張心悌表示，截至去年底，總計協助投資人進行 268 件團體求償案件，求償金額共計 609 億餘元，授權人數達 17.38 萬餘人；其中，59 件業經法院判決全部或一部勝訴確定，判決賠償金額 252 億餘元。

去年較具指標性案件包括：東貝、大同、華映、康友 - KY 等財報不實案，受理適格投資人辦理求償登記，投保中心將依法進行團體訴訟以維護投資人權益。

張心悌表示，投保中心為使團體訴訟案件授權人迅速取得賠償，免去訟累，與部分發行人、刑事被告、董監事、會計師及會計師事務所等民事求償對象達成和解，已替投資人取得累計 56 億餘元的和解金，另透過勝訴訟判決取得 (包括強制執行、判決確定後償及取得不法所得部分)10 億餘元，合計取得賠償款項約達 67 億餘元，而光是去年單年度即為投資人取得計 4.7 億餘元賠償款項，使投資人損害能夠獲得實質的補償。

特別值得一提的是，投保法部分條文修正案在去年 6 月 10 日公布，並自去年 8 月 1 日施行，實乃法制上之重大進展。而台北地方法院在去年 12 月 17 日便作出首件適用修正後新法的判決，即為大同董事林郭文艷的解任訴訟案，由投保中心取得勝訴判決。

此外，金管會去年正式啟動資本市場藍圖，投資人保護更是此藍圖主要目標之一，其中加強投保中心功能乃強化投資人保護的重點項目，包括強化證券市場專家的責任與管理、新修正投保法規範的落實，以及對於今年 7 月 1 日即將施行的商業事件審理法因應，皆納入此藍圖的重要推動措施。

展望未來，張心悌表示，將致力於三大重點工作：(一) 發揮團體訴訟、代表訴訟與解任訴訟之功能，持續累積民事訴訟案件判決案例，以落實公司法及證券交易法明定的民事責任，並透過和解及終局執行以實質填補投資人損害；(二) 積極踐行股東行動主義，督促上市櫃公司落實公司治理，並持續進行對投資人的教育宣導活動，以提昇風險及權益保障意識與觀念；(三) 就實務運作所遇問題適時提供法制面檢討建議，以完善法令規章及促進市場健全發展。