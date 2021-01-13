〈全數位CES〉雙A、技嘉大搶電競商機

美國消費性電子展 (CES) 正式開展，隨著國際晶片大廠英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 發表新款 CPU、GPU，台灣筆電品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW) 等也跟進推出搭載新款 CPU、GPU 的電競新品，可望強化玩家遊戲體驗，為營運再添動能。

華碩 (2357-TW)

品牌大廠華碩旗下 ROG 玩家共和國台灣時間 13 日凌晨舉行線上發表會，發表 ROG Flow X13、雙螢幕 ROG Zephyrus Duo 15 SE、Strix SCAR 17 電競筆電，同時推出 32 吋 ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz 電競顯示器、ROG Claymore II 電競鍵盤、ROG Gladius III Wireless 電競滑鼠等新品。

華碩在發表會最後更展示 ROG Citadel XV 互動式體驗，為華碩首款線上遊戲，將 ROG 宇宙從硬體平台延伸至軟體、內容體驗，也宣布 ROG Citadel XV 在發表會後可在 Steam 免費下載。

值得注意的是，華碩 ROG 本次推出的電競筆電新品，全面採用超微 CPU、輝達顯卡，產品細節方面，雙螢幕筆電 Zephyrus Duo 15 SE 上，除加乘螢幕觀看效果外，第二螢幕也設計為打開時將自動提升，至於開賣時間，華碩公告 ROG Swift PG32UQ 新款顯示器預計本季末上市。

宏碁 (2353-TW)

宏碁也宣布升級旗下電競筆電，包括 Predator Triton 300 SE、Predator Helios 300 和 Acer Nitro 5，其中，Predator Triton 300 SE 和 Nitro 5 筆電將搭載英特爾全新第 11 代 Intel Core H35 系列處理器，Predator Triton 300 SE、Predator Helios 300 則將配搭載輝達 NVIDIA GeForce RTX 30 系列筆記型電腦 GPU。

宏碁表示，輝達最新 GeForce RTX 30 系列筆記型電腦 GPU，採用 Ampere 架構可望提升效能高達 2 倍，並導入第三代 Max-Q 技術，也可提供《電馭叛客 2077》等其他頂級遊戲升級光線追蹤遊戲體驗。

另一方面，宏碁也發表全新 Nitro 5 電競筆電、Aspire 5、Aspire 7 系列筆電，則全面搭載超微 Ryzen 5000 系列行動處理器，宏碁指出，新一代 AMD Ryzen 行動處理器提供筆電高速、高效的性能表現，最高可支援八核心處理器，且採用新一代 RAM，結合低耗能高頻記憶體，數據處理速度最高可達兩倍。

技嘉 (2376-TW)

技嘉則線上舉行 Performance Above All 30 而力新品發表會，推出搭載輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 30 系列顯卡筆電，包含 AORUS 15P、AORUS 15G 與 AORUS 17G 等電競系列，以及 AERO 15 OLED、AERO 15、AERO 17 HDR、AERO 17 等創作者系列。

技嘉表示，全新 GeForce RTX 30 版本 AORUS 與 AERO 筆電系列即日起開始預購，也釋出預購送好禮活動，並預告在 1 月 26 日將進一步釋出更多 GeForce RTX 30 顯卡全新改版、發表次世代散熱系統訊息。