輕薄、Chromebook翻倍成長 宏碁去年Q4營收寫近六年單季新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (11) 日公布去年 12 月營收，受惠輕薄筆電、教育 Chromebook 營收翻倍成長帶動，累計去年第 4 季營收達 826 億元，季增 3.2%、年增 34.1%，創下 2015 年以來，近六年單季新高。

宏碁去年 12 月營收達 283.64 億元，月減 1.2%、年增 21.5%，若從第 4 季整體營收觀察，旗下輕薄筆電、Chromebook 單季營收年增 165.9%、253.5%，成長最為顯著，電競產品、顯示器也年增 43.9%、38.9%，全年則都有雙位數成長。

宏碁累計去年全年營收達 2770.85 億元，年增 18.3%，同步創下近六年新高，但若依美元計算，營收年增率則 24.1%，反映去年新台幣強升走勢。

展望未來，宏碁表示，強勁需求可望延續至可預見未來，估今年上半年筆電需求仍供不應求，旗下宏碁資訊 (6811-TW)、智聯服務 (6751-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、建碁 (3046-TW)、展碁國際 (6776-TW) 等動能也可望持續發酵。

另一方面，研調機構 IDC 今也公布去年全年筆電出貨量達 3.02 億台、年增 13.1%，其中，宏碁仍坐穩全球第五大個人電腦品牌，全年出貨達 2098.9 萬台、年增 22.9%，優於市場平均、僅次蘋果 (AAPL-US)，市占率則攀升至 6.9%，年增 0.5 個百分點。

宏碁日前宣布推出首款搭載超微 (AMD-US) 行動處理器的 Chromebook 新品搶市，今 (11) 日進一步推出新年促銷優惠活動，全系列搭載第 11 代英特爾 Core 處理器輕薄筆電等 15 款產品至宏碁服務中心即享免費健診，將可同時享有升級優惠及舊換新方案。