中壽去年獲利、資產、淨值同創新高 發債百億元提升RBC

因新台幣強勢升值，為因應未來匯率變化以增加外匯操作的彈性，中國人壽 (2823-TW) 去 (2020) 年額外增提外匯價格變動準備金共 40 億元，儘管如此，中壽去年獲利、資產、淨值同步創歷史新高；而為了持續強化財務結構並提升資本適足率 (RBC)，中壽於去年底前決議發行無到期日累積次順位公司債 100 億元。

中壽自結去年稅後純益仍達 155.48 億元，年成長 14%，每股稅後純益達 3.29 元。除獲利表現亮眼外，近年來在推動高價值商品的策略下，亦帶動去年底總資產攀升至 2.2 兆元，淨值近 1800 億元，分別較 2019 年底成長 11%、26%，整體來說，中壽去年底獲利、資產、淨值同步創下歷史新高，淨值 / 資產比達 8.4%。

雖受到疫情影響，中壽去年新契約保費收入仍達 873 億元，同時為降低避險成本，積極推動外幣保單，去年外幣新契約保費占比也由 2019 年的 37% 大幅提高至 77%，帶動該公司價值穩定成長，另外，受惠於近年推動高價值的分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達 1703 億元，年成長 9.3%，去年整體總保費收入達 2576 億元。

此外，中壽不斷推動業務通路轉型以擴大組織基盤，在遭受疫情影響下，整體業務部隊人數仍逆勢增長並已突破 1.3 萬人，壽險公會登錄人數排名一舉提升為第五名。中壽表示，未來將持續推動業務及商品轉型，並關注市場環境的變化適時調整投資組合配置，創造穩定的投資收入。

除追求經營的穩健成長外，中壽表示，結合「大數據加值服務」、「人工智慧科技賦能」、「生態圈聯盟」等概念積極打造「大人生」計畫，領航金融科技並發展數位轉型，從決策依據、效率改善、客戶體驗、智能 AI 等四個面向進行服務提升及流程優化，全面提升客戶滿意度。

至於中壽轉投資的大陸建信人壽，截至去年 11 月止，資產規模已達人民幣 2235 億元，較 2019 年底成長 26%，去年前 11 月合併淨利潤約人民幣 13.84 億元，年成長幅度高達 91%。近年建信人壽持續大力推進業務結構調整及優化，去年度新契約保費達人民幣 336 億元，其中，分期繳新契約年成長近二成，持續朝向高價值型公司邁進。

中壽也積極推動永續經營及強化公司治理，去年不但首度參加亞洲永續報告獎 (ASRA) 就在 16 家入圍的亞洲頂尖企業中脫穎而出，獲得「亞洲最佳永續報告獎」金獎殊榮，更在台灣企業永續學院舉辦 2020 TCSA 的台灣企業永續獎中，一舉拿下企業永續報告獎等 7 項大獎，創下中國人壽歷年在該獎獲獎數新高。且獲得中華公司治理協會「CG6012(2019) 公司治理制度評量」特優認證，是迄今第一家連獲該協會 2 次特優認證的上市公司。