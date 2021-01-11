〈台股盤後〉軋空擺尾收15557連10天創高 外資紛紛調高目標價

台股今 (11) 日大半場都在平盤下游走，但是最後半小時尾盤上演軋空秀，擺尾急拉再攻新高，今天盤面焦點主要靠台積電拉尾續創高穩盤，加上 DRAM 模組、被動元件、車用電子輪漲，以及傳產股中的「航海王」再度揚帆，終場大漲 93.35 點、收最高點 15557.3 點，成交量達 3235.97 億元；由於台股已連續 10 個交易日迭創新高，也讓外資紛紛調高目標價。

蘋概三王中，台積電連續多日改寫新天價後，今日股價呈現回檔修正後，在尾盤獲大單敲進再度衝高，終場以最高 584 元作收、上漲 0.69%，再創新天價。股王大立光也上漲 5 元、漲幅 0.16%，收在 3045 元扮演穩盤要角。不過鴻海終盤小跌 0.5 元，跌幅 0.46%，收在 107.5 元。

其他電子權值股部分，聯電竹科力行廠區上周發生跳電，影響少量產能，目前大致已完成復工，激勵股價終場漲逾 4%，收 50 元。聯發科早盤創 856 元新高後走勢震盪，盤中還一度翻黑，不過尾盤又獲資金追捧，中場上場 1.55%、收在 851 元高檔。面板雙虎、日月光投控、光寶科、台達電等都表現亮眼。

DRAM 模組群聯、商丞噴出收漲停，宇瞻也勁揚超過 7%，品安、威剛都漲約半根停板。被動元件也是買盤聚焦所在，鈺邦、蜜望實、華容都亮燈漲停作收，越豐、聚鼎、今展科、國巨、達方、禾伸堂、信昌電、華新科都受到多方青睞。汽車相關零組件的車用電子亦很吸睛，IET-KY、車王電、耿鼎、倉佑都收漲停，環天科、朋程、凌通、致茂、強茂都走高。

傳產股部分，貨櫃雙雄長約價看漲，上週漲多修正的航運股今天重新再出發，中航、慧洋 - KY 都收漲停，長榮、新興、陽明、萬海也都反彈大漲，呈現「航海王」氣勢。

台股資金狂潮火熱，已經連續 10 天頻頻改寫歷史新高，也讓外資紛紛調高台股目標價，今天盤中已經衝破外資里昂原本的目標價 15500 點，里昂目標價也因此上修到 16800 點，大摩摩根士丹利更是喊出 19000 點驚天數字；外資上周淨流入 27.1 億美元，為 2005 年 7 月以來，單周最大淨流入，在外資大舉灌進台股之際，目前加權指數處於萬五、萬六的中線，萬六不再顯得遙不可及。