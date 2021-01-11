【群益投顧】中小型股輪動上攻，指數續寫新高

一、盤勢分析

美國 12/2020 非農就業數據遠遜預期，當選總統拜登呼籲出台更多刺激措施，加上民主黨已實質控制參議院，投資者預期新政府出台新刺激政策的可能性增大。因此激勵前一交易日美股收高，三大股指均創歷史最高收盤紀錄。

加權指數以下跌 38.37 點開出後、隨即在平盤線上下震盪，早盤重量權值三雄走弱，轉由中小型股輪動，1 點過後，指數出現近乎直線式拉升，多方展現續攻態度。次族群以運輸、與零組件走勢最為強勁，概念族群方面，砷化鎵的穩懋、宏捷科；記憶體的群聯、品安、十銓、威剛；散裝航運的中航、慧洋 - KY、裕民；以及題材股鴻準等都是資金關注焦點。指數終場上漲 93.35 點或 0.60%，以 15557.30 點、當日最高點作收，成交量減少而為 3236 億元。

二、盤勢預估

台股上周出量強漲急漲，加上融資水位攀升，籌碼安定性下降，上檔已有技術性整理需要。包括半導體、IC 設計、車用電子等族群的領攻個股短乖離都偏大，反倒是沉寂已久如被動元件、砷化鎵等族群氣勢增溫，可多留意輪動機會。目前資金行情持續，再加上缺貨、缺櫃、漲價、擴產等訊息發酵，指數持續墊高可期。

群聯 (8299) 2020 年雖有疫情影響，營收仍創新高，由於需求暢旺，在貨源順利供貨的前提下，2021 年營收可望續創高。股價量增價揚、跳空突破，距離歷史高點已不遠，在基本面支撐下，波段走多格局可望持續，寫高機率大增。

鴻海集團打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車，計畫由旗下鴻準 (2354) 擔綱，目前已建立近 200 人團隊，完成電動車的鋁合金壓鑄技術開發，並已成功打進 BMW 供應鏈。股價受題材面激勵、跳空漲停、一價到底，在全天期均線轉揚型態下，續強機率大。

外資分析師表示，5G 的強勁成長動能將於 2021 年恢復，看好台積電、穩懋 (3105) 等關鍵類股後市發展。穩懋股價走強漲停，因此帶動宏捷科、全新表現，砷化鎵族群個股集體走強，加上法人籌碼偏多，有利多方掌局續攻，操作上可適度增持，把握獲利時機。

三、強勢股

電子：

聯電 (2303)、鴻準 (2354)、瑞昱 (2379)、群聯 (8299)、穩懋 (3105)

非電子：

開發金 (2883)、長榮 (2603)、裕民 (2606)、萬海 (2615)、泰博 (4736)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據