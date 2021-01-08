中國三大電信巨頭遭紐交所下市 貝恩諮詢：最終受益還是中國

紐交所 (NYSE) 週三 (6 日) 再宣布重啟中國三大電信巨頭的下市程序，諮詢公司貝恩 (Bain＆Company) 認為，此舉將加速中企回流香港，最終受益者恐怕還是中國。

連續兩次扭轉下市決定後，紐交所終在週三宣布，因應總統川普簽署的行政命令，將維持中國電信、中國移動和中國聯通三大電信公司的下市決定。

貝恩諮詢公司專業合夥人 John Fildes 認為，這些公司可能尋求在香港二次上市，吸引更多海外投資人及資金進場。他還稱，要求外國公司遵守美國會計準則的法律，已將更多中國企業推往其他地方上市。

Fildes 表示：「這一切都對中國有利，因為這些企業將赴港二次上市，若他們確實在美國下市，海外投資人可透過香港來接觸這些公司。」

Fildes 認為，僅管美國市場長期累積大量資本，近年來，隨著中國大力推動科創版改革，加上香港證交所已修訂上市規範，允許採用加權投票權 (weighted-voting rights,WVR) 模式，已使中國及香港市場變得更具吸引力。

2020 年各國央行為對抗疫情紛紛釋出大量流動性，加上低利率環境，帶動一股 IPO 熱潮。展望未來，Fildes 預計今年 IPO 市場仍將延續去年強勁勢頭。