【永豐期貨】台積電帶領台股續創新高 週線收連10紅

期貨走勢

台指期週五上漲 225 點至 15451 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 12.95 點，電子期轉為逆價差 - 0.9 點，金融期逆價差擴至 - 4.66 點。現貨部分，三大法人買超 222.52 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1941 口至 - 2428 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 2530 口至 - 15326 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1325 口至 - 15226 口。

週四美國國會正式認證拜登勝選，民主黨全面執政的藍色浪潮，使上場樂觀看待更多財政刺激措施的前景，科技股大漲帶領美股四大指數同步寫下歷史新高，道瓊上漲 0.69%，標普 500 上漲 1.48%，那斯達克上漲 2.56%，費半指數上漲 3.86%。台股今天開高走高，資金及嘎空行情持續，終場加權指數大漲 1.64%，收 15463.95 點，成交量放大，週 K 收連 10 紅。權值股來看，台積電上漲 2.65%，收 580 元，在創新天價，聯發科延續強勢上漲近 5%，收 838 元，在整體資金行情下，資金在傳產、金融、電子及權值股輪動。台股在歷史新高的位置，多頭格局不變，站穩萬五關卡，後續可留意外資態度，是否助攻台股再攻高，但短線上仍應避免過度追高，後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15400 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 降至 1.48。VIX 指數上漲 1.56 至 22.52。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。