【景順投信】藍色浪潮席捲喬治亞州

拜喬治亞州之賜，美國終於迎來民主黨藍色浪潮。別名桃州的喬治亞州舉行美國參議院決選，民主黨大獲全勝順利掌控參議院，擴大總統當選人拜登推動政策目標的施政空間。

更大規模的財政刺激措施承諾應會支撐美國與亞洲股市，但社會衝突可能也會惡化，例如抗議人士今日衝進美國國會大廈，短期內恐會擾動美國股市。

投資意涵

新的國會組成更證實我的論點：由於評價落後補漲加上今年會有更龐大的財政刺激措施，週期股、價值股及小型股 2021 年的表現可望領先，而科技股走勢短期內可能會落後，因為各界普遍認為企業稅率將上調且法規將趨嚴。

未來民主黨在參議院的優勢極小（兩黨各握有 50 席，副總統賀錦麗可做出關鍵決定），眾議院席次也僅小幅領先，因此「藍潮」2021 年可順利通過的法律可能只有更大規模的財政刺激措施。

最可能的優先要務就是通過新一輪刺激措施來援助州與地方政府（這部分未納入最新的經濟援助方案），同時將每人直接獲得的紓困金增加至 2000 美元，並延長失業補助。

由於美國經濟復甦仍挑戰重重，我認為國會短期內沒有意願推動調升企業稅來支應刺激措施。

這些更龐大的刺激措施應是美國經濟亟需的一劑強心針，一方面會帶動股價上漲，卻也將使財政赤字急遽擴大，壓抑美元並推升殖利率。

民主黨大勝的局面表示新一輪刺激措施即將到來，有利於亞洲經濟體與市場。亞太地區出口導向的經濟體最容易受到週期性因子的影響，因此受惠幅度大於其他國家。