想賺銀行自動加值回饋？ 出手前先搞懂這兩項規則

銀行搶內需商機鎖定悠遊聯名卡自動加值，目前各銀行的聯名卡自動加值回饋約落在 1%~10% 不等，民眾想賺回饋金出手前必須留意兩大要點，包括信用卡卡別限制以及是否完成登錄，才有機會賺走回饋。

悠遊卡自動加值應用廣泛，除了通勤搭乘大眾運輸，日常生活消費購物都可透過悠遊卡感應支付完成，也讓自動加值回饋成為銀行視為爭取客戶的管道之一，目前包括兆豐銀行、第一銀行、國泰世華與新光銀行均針對指定信用卡給予自動加值回饋。

以兆豐銀行為例，旗下的 e 秒 Happy 卡，只要當月累積刷滿 1000 元，免登錄就能享有自動加值 5% 的回饋優惠。

一銀的綠活卡同樣也提供自動加值 5% 回饋，但兩者差異在於消費門檻定義不同，有別於兆豐採「累積」刷滿千元，一銀則是「單筆」刷滿千元，卡友當月的自動加值就能獲得 5% 回饋。

國泰世華白金卡則是提供自動加值每 20 元可累積 3 點紅利的方式回饋，換算下來回饋率約 0.9%。

JCB 國際組織同樣有自動加值回饋，每個月 1 號早上 9 點只要能上網搶到名額，當月就能獲得 1 次自動加值 10% 回饋的優惠，只要卡片等級是 JCB 晶緻卡、極緻卡或尊緻卡，全台不限發卡行的持卡人都可參加搶登錄大戰。

新光銀行發行的新光三越聯名卡同樣也提供 10% 回饋，只要當月登錄成功，就能獲得 2 次自動加值 10% 的超值回饋。