道指衝35,000點 轉機股曙光乍現？

萬寶投顧陳子榕指出，2021 年開盤，台股立刻以強奔 15,000 點開場，預期在拜登全面執政下，週三道瓊指數大漲 437 點，收 30,829 點，上演慶祝行情。



對此，有美國金融專家認為，無論選舉結果如何，終究拜登政府執政後，大規模的財政貨幣政策都會抵消參議院選舉負面效應，而疫苗的開發更有利新政府的基礎建設計畫，因此，種種因素仍將持續推升美股，預估道瓊將會上看 35,000 點，如果美股持續上攻，全球股市也將雨露均霑，尤其台股當前量能俱足，仍有多頭可期。



萬寶投顧陳子榕指出，週三 (1/6) 盤面上多了一個新面孔，就是由晶電、隆達交換持股共同成立的新公司富采投控 (3714-TW)，兩強聯手，目的就是想搶占全球 Mini LED 市場。



Mini LED 相較於其他 LED 技術，擁有更好的演色性，讓液晶面板有更精細的 HDR 分區，且厚度減少可達省電 80％，價格比 OLED 更便宜，所以包括蘋果平板、筆電，以及三星、TCL、LG 的電視產品都規劃置入 Mini LED。

市調機構預估，今年 Mini LED 全球成長將由去年的少於 100 萬台成長到 1,000 萬台，達 10 倍速增長。今年 Mini LED 不但將迎來產業轉機，也將宣告成為 Mini LED 商用元年。



隨著全球面板需求大幅提升，除了 Mini LED 市場，上游偏光片廠也榮景顯現，去年第四季，偏光片廠部分產品已經率先調漲價格，今年第一季可望再有一波漲價，上半年整體市場能見度也相當看好，而相關族群包括明碁材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 也都滿手訂單，產線滿載，誠美材更有望在去年第四季本業虧轉盈。



萬寶投顧陳子榕指出，台股站上 15,000 點後開始出現震盪整理，在選擇投資標的上更要著重業績本身的成長轉機，如此才能在指數上下波動中持續安身立命。

例如 12/29 和大家分享的日月光投控 (3711-TW)，股價幾天內就從 80.7 元漲到 90.5 元，漲幅 12.14％；12/31 推薦的高技 (5439-TW) 週三 (1/6) 在指數回檔中仍強拉尾盤，收在最高 57.6 元，三個交易日合計漲幅達 9.71％；週一 (1/4) 分享的佳凌 (4976-TW) 再創波段高，週四 (1/7) 拉上漲停 79.2 作收，至今波段大漲五成。

萬寶投顧陳子榕指出，未來我仍將持續和大家分享優質投資標的，希望所有投資人都能在指數擺盪中依然穩穩前進。



明基材 (8215-TW)2020 年 12 月營收 13.64 億元，創全年單月次高，累計 2020 年第四季合併營收 40.6 億元，季增 6.12％、年增 18.85％，創近六年來單季高點，累計全年合併營收約 150.5 億元，年增 7.94％；偏光片營收占比 80％，產能滿載至 2021 年第三季，毛利率同步提升；高毛利產品 (隱形眼鏡、痘痘貼) 今年可望恢復 20％以上成長動能；電池隔膜估 2020 年第四季開始小幅貢獻營收，2021 年虧轉盈；2021 年 EPS 估 2.19 元，法人建議買進，目標價 33 元。

誠美材 (4960-TW) 隨稼動率滿載，加上部分利潤較差產品線已調漲，法人推估 2020 年 10 月份本業已經虧轉盈；偏光片需求強勁，2020 年第四季筆電、監視器等 IT 產品出貨成長大，營收占比增至約 35％，電視比重約 50％，穿戴裝置中小尺寸佔約 15％，營收逐月成長，2020 年 12 月營運維持高檔；轉投資昆山廠獲利貢獻增加，營運可望持續改善。

光頡 (3624-TW)MLCC(積層陶瓷電容) 全球供貨吃緊，國際龍頭大廠日商村田、太陽誘電已二度拉長交貨期，最長等待至半年，加上廠商庫存低，農曆年後可望調漲報價；受惠 5G 智慧手機、車用電子、物聯網等帶動 MLCC 需求，估今年全球 MLCC 市場規模成長 10％，逼近 145 億美元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含 AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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