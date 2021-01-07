

◆盤勢分析

1. 民主黨全面執政的態勢可能成真，市場對更多財政刺激措施的前景感到期待，周三道瓊盤中一度大漲逾 600 點，終場四大指數漲跌互見，道瓊、標普 500 指數分別上漲 1.44%、0.57%，但科技股相對弱勢，那斯達克、費半指數分別下跌 0.61%、0.32%，台積電 ADR (TSM) 則上漲 2.52%。

2. 周三台股指數盤中最高點來到 15,197 點、續創新高，但市場居高思危、且指數與季線之乖離率達 10%，短線獲利了結賣壓出籠，盤中波動明顯加劇，日內最高點與最低點振幅高達 360 點，終場加權指數收跌 16.9 點，以 14,983.13 點作收，跌幅為 0.11%，成交金額放大至 4373.82 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 89.56 億元：外資賣超 1.48 億元、投信賣超 3.61 億元、自營商賣超 84.47 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤量能逾 4300 億，留意量能急增短線恐有過熱疑慮，後續若回檔須以量縮為宜。

(2)均線：指數周三持續守穩在所有均線之上，目前以 5 日線 (14,861 點) 作為短線支撐。

(3) 技術指標：目前 K、D 值皆達 80 之上，黃金交叉開口收斂，提防波動可能加劇。

4. 櫃買指數周三終場下跌 0.91%，收在 184.26 點，盤中回測 10 日線 (182.8 點)，短線留意 5 日線能否站穩。

5. 觀盤重點：電子權值股為推升指數創高關鍵，但類股輪動快速，短線上應避免過度追高，投資組合建議適度分散為宜，後續關注量能變化，若回檔修正，須以量縮為宜。近日 2020/12 月營收已陸續公告，建議留意手中持股基本面變化，後續選股方面，可留意電子權值、半導體設備、5G 銅箔基板、IC 設計、記憶體、鋼鐵等族群。

6. 驅動 IC 大廠 3034 聯詠 3034 公告 2020 年 12 月合併營收達 73.06 億元，相較 2019 年同期成長 35.1％，維持在單月 70 億元以上高檔水準，帶動第四季營收再度刷新單季新高記錄，市場對驅動 IC 目前仍以正向看待，原因包括 (1) 手機市場的回溫 (2)供不應求狀況持續 (3)順利與客戶反映價格。

7. 觸控 IC 大廠 2458 義隆公告 2020 年 12 月合併營收達 16.8 億元，為歷史次高，月增 10％，年增 98.7％，市場估計，義隆 2020 年獲利有望賺進超過一個股本，因應晶圓代工供需吃緊，價格上漲，義隆的微控制器（MCU）產品線已經調漲報價，2021 年可望持續受惠指紋辨識與觸控螢幕搭載率增加。

8. 韓國面板大廠三星顯示器 (SDC) 先前宣布，將無限期延後關閉 LCD 產線時間，使面板價格漲勢疑慮浮現，但就目前來看，由於供應鏈面板庫存偏低，又有缺料問題，品牌廠拉貨動能持續，推升 1 月份面板報價仍持續上漲，面板雙虎 2409 友達、3481 群創 2021 年第一季可望呈淡季不淡。

