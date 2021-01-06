「富采」訂於 2021.01.06上市

富采投資控股股份有限公司（公司代號：3714）普通股股票上市開始買賣日期，暨晶元光電股份有限公司（公司代號：2448）及隆達電子股份有限公司（公司代號：3698）上市有價證券在本公司終止上市日期，請查照。

一、富采投資控股股份有限公司：

(一) 上市股票種類及數量：普通股 685,952,710 股。

(二) 上市股票開始買賣日期：民國 110 年 1 月 6 日。

(三) 上市股票權利義務：各式股票權利義務均相同。

(四) 產業類別、上市股票代號及簡稱：

１、產業類別：光電業。

２、代號：3714。

３、簡稱：富采。

(五) 上市股票公司英文名稱及簡稱：

１、英文名稱：ENNOSTAR Inc.。

２、簡稱：ENNOSTAR。

(六) 是否得辦理融資融券交易：得辦理融資融券交易。

(七) 大陸地區投資人投資上開公司持股限額：單一大陸地區投資人不得達百分之十、全體大陸地區投資人無限制。

(八) 僑外資投資上開公司持股限額：無。

二、晶元光電股份有限公司 ：

(一) 終止上市股票種類及數量：普通股 1,088,701,410 股。

(二) 上市股票終止上市日期暨股份轉換基準日：民國 110 年 1 月 6 日。

(三) 上市股票權利義務：各式股票權利義務均相同。

(四) 產業類別、終止上市股票代號及簡稱：

１、產業類別：光電業。

２、代號：2448。

３、簡稱：晶電。

(五) 終止上市股票公司英文名稱及簡稱：

１、英文名稱：EPISTAR Corporation。

２、簡稱：EPISTAR。

三、 隆達電子股份有限公司：

(一) 終止上市股票種類及數量：上市普通股 431,916,380 股 (不含私募普通股 83,000,000 股)。

(二) 上市股票終止上市日期暨股份轉換基準日：民國 110 年 1 月 6 日。

(三) 上市股票權利義務：各式股票權利義務均相同。

(四) 產業類別、終止上市股票代號及簡稱：

１、產業類別：光電業。

２、代號：3698。

３、簡稱：隆達。

(五) 終止上市股票公司英文名稱及簡稱：

１、英文名稱：Lextar Electronics Corp.。

２、簡稱：Lextar。

四、辦理相關股務事宜之代理機構：

(一) 公司名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部。

(二) 公司地址：台北市信義路四段 236 號 3 樓。

(三) 公司電話：02-23268818。

五、晶元光電股份有限公司及隆達電子股份有限公司依據企業併購法規定轉換為富采投資控股股份有限公司，所轉換之富采投資控股股份有限公司普通股計 685,952,710 股於股份轉換基準日（110 年 1 月 6 日）上市。晶元光電股份有限公司及隆達電子股份有限公司於 109 年 8 月 7 日股東臨時會決議通過以晶元光電股份有限公司普通股 1 股，換發富采投資控股股份有限公司普通股 0.5 股，及隆達電子股份有限公司普通股 1 股，換發富采投資控股股份有限公司普通股 0.275 股，原晶元光電股份有限公司及隆達電子股份有限公司之上市有價證券於同日終止上市。

六、富采投資控股股份有限公司股票係採無實體發行，將俟其取得公司法人資格後向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理登錄。