〈貴金屬盤後〉喬治亞州參議員決選 黃金獲避險支撐力

週二 (5 日) 交易，黃金期貨價格上漲，係因喬治亞州的參議員決選的不確定性為避險金屬提供了支撐力。

週二公布的數據顯示，美國 ISM 製造業指數登上 2018 年 8 月以來最高點，緩解了大眾對經濟自疫情中復甦的擔憂，再加上股市漲勢，在本日交易時間稍早對黃金造成阻力。

然而，GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「週二喬治亞州的參議員決選帶來的不確定性更勝其他，所以提供了黃金支撐力。」

倘若民主黨在喬治亞州決選 2 個席次都贏，那麼拜登政府就能更容易通過會影響股市交易的法案，包括廢除川普政府實施的企業減稅措施。

「市場擔心，民主黨如果控制國會兩院，將推行激進的賦稅政策，讓支出失控，改變分裂政府的任何外表。」Wright 提到。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 在每日研究報告中提到，喬治亞州的參議員決選將對美國未來幾年產生重大影響。「共和黨只需要搶一個席位就能夠守住多數席次。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 7.80 美元或 0.4%，收每盎司 1954.40 美元。

週一上漲 2.7%，為交易最活絡的契約自 11 月 6 日以降最高收盤價，且為去年 4 月 22 日以來最大單日漲幅。

3 月白銀期貨價格上漲 27.6 美分或 1%，收每盎司 27.640 美元。前一日漲幅 3.6%。

Wright 預期，「在拜登政府就任後，未來幾週黃金價格將返回 2000 美元。」

與此同時，英國、歐盟和美國為求防疫而重新施行封鎖措施，在華爾街引起了一些驚慌，也許增強了市場對黃金的喜好。

雖然疫苗在世界各地如火如荼推展開來，但紐約州長週一表示，英國發現的高傳染力新冠變種病毒也出現在紐約了。倫敦宣布了更嚴格的全國封鎖措施。

週二美國公布的數據顯示，12 月 ISM 製造業指數自前月的 57.5% 上升至 60.7%，登 2018 年 8 月以來最高點，淡化一些黃金需求，也讓早盤交易稍微下跌。美股大盤在經歷 2016 年來首次開年下跌後，週二也廣泛走高。

美元去年跌幅創 2017 年以來最大年度跌幅，2021 年也疲弱開年，有助於支撐黃金和白銀價格。ICE 美元指數週二下降 0.5% 至約莫 89.466，觸及 2018 年春季以來最低水準。美元走疲有利於提振美元計價的大宗商品。

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