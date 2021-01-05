台新金併購保德信人壽卡關？金管會證實尚未送件

台新金 (2887-TW) 併購保德信人壽近日傳出卡關，銀行局局長莊琇媛今 (5) 日證實，台新金併購保德信案確實尚未送件，據了解還在想整體籌資計畫。至於外傳有一隻無形手要台新金賣彰銀 (2887-TW)，金管會表示，政府不會逼台新金賣彰銀持股。

根據金控法及保險法，台新金併購保德信案，必須通過金管會銀行局的金控投資申請案審核，及保險局的保險業大股東適格性審查，不過近期傳出卡關，市場上傳言眾說紛紜，有說因為籌措資金卡關，加上台新銀去年 11 月中爆發理專涉挪用客戶資金高達 3 億元一案也造成影響，甚至有傳聞指政府逼台新金賣彰銀持股讓高層備感壓力。

莊琇媛今天表示，台新金確實還沒向銀行局送件，如果台新金真的送件，會依照金控轉投資辦法審核，由於台新併購保德信人壽，行和保險都會很耗資本，不僅僅是單純 55 億元或 85 億元的併購價金，因此希望台新金提更多資金來源，而送件來的計劃中，投資資金來源要明確便是審查重點，如果有提到要舉債作為資金來源，就要有明確還款來源和償債計畫，希望併購後，台新金的資本結構能維持健全。

至於市場傳出有一隻無形手要台新金賣彰銀持股，以取得資金再來併購保德信人壽？金管會鄭重澄清，強調政府不會逼台新金賣彰銀持股，賣不賣是台新金自己要提計畫。

而台新金一旦賣一股彰銀，是否必須全部處份？金管會表示，台新若要處份彰銀股票，確實會依照《金控法 39 條》要全數處份彰銀，如何去符合《金控法 39 條》規定，也是要由台新在計畫中來告訴金管會。