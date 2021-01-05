提高金融城鄉均衡發展 金管會核准3業者共增設5據點

金管會今 (5) 日表示，為維持金融市場的城鄉均衡發展、及金融服務普及性，核准三信商業銀行增設桃園市、臺中市 2 處分行，及高雄市第三信用合作社在高雄市增設 2 處分社。此外，亦同時核准台中商業銀行於雲林縣麥寮鄉增設 1 處分行。

金管會說明，為提高金融機構增設分支機構的彈性，及推動金融服務的普及性，已放寬金融機構可以在每年 5 月及 11 月分別提出新據點的申請，且如果是在分支機構家數待增加地區申設，就可以隨時向金管會申請，且沒有財業務條件限制，此次核准的台中商銀雲林縣麥寮鄉分行就是符合分支機構家數待增加地區。

金管會進一步指出，現行國內分支機構的申設條件，可促進金融機構據點的發展，助推普惠金融願景的落實。截至去 (2020) 年 10 月底，本國銀行分支機構家數計 3401 處，國內每 10 萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為 17 處。

金管會表示，近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，就算是實體據點的服務也更貼近民眾的使用習慣，以達到拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。金管會期許金融機構持續注重及滿足社會各群體需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，以利民眾享有便捷的金融服務。