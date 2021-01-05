

◆盤勢分析

1. 新冠變種病毒持續全球傳播，美國新冠肺炎住院人數創下新高，美股 2021 年第一交易日多頭慘遭滑鐵盧，終場美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於 - 0.44% 至 - 1.47%，其中那斯達克指數跌幅最大，台積電 ADR 上漲 2.44%，聯電 ADR 下跌 4.98%，特斯拉上漲 3.41%，蘋果下跌 2.47%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續回檔須量縮，上漲須量增。

（2）、均線：支撐為 5 日線 (約 14,655 點) 附近，壓力為 15,200 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，指數仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.92%，收在 185.8 點。短線支撐為 183 點附近，壓力為 190 點附近。

4. 觀盤重點：牛年新春第一交易日，新台幣再度升破新高，台股在資金行情外資歸買盤引爆下開出紅盤，短線上我們認為在 5 日線未跌破前仍有機會再持續走高，建議逢低挑選產業具漲價以及營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、車用、NB、鋼鐵、航運、紡織等。

5. 日本力邀 2330 台積電赴日設廠獲重大突破。消息人士透露，為分散美中貿易暨科技戰，以及南海地緣緊張升高等風險，在日本經濟產業省極力邀請下，2330 台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠，2330 台積電已成為美日制中建構半導體科技新防線的要角。

6.2603 長榮海運將在 2 月 15 日起，調高遠東地區、南亞、西亞、南非以及東非地區，運往美國及波多黎各的綜合費率上漲附加費（GRI）。20 呎鋼製乾貨貨櫃為 900 美元，40 呎鋼製乾貨貨櫃、40 呎超高鋼製冷凍貨櫃為 1000 美元，45 呎超高鋼製乾貨貨櫃為 1266 美元。

7.2317 鴻海昨（4）日表示，旗下富士康科技集團與大陸電動車新創公司拜騰汽車、南京經濟技術開發區共同簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型 M-Byte 的量產製造工作，力爭在 2022 年第 1 季前實現 M-Byte 量產。

8.2021 年 SM 新產能持續大幅開出，有利下游產品 ABS、PS 成本下降，加上白色家電等需求持穩，1326 台化、1312 國喬、1309 台達化等相關生產廠營運可望受惠。

9. 高頻高速、高效能運算應用推動載板需求明確，8046 南電不受大環境及陸系客戶禁令影響，持續繳出亮眼的業績，4 日公布 2020 年 12 月營收 37.31 億元、年增 23.8％，創下單月歷史新高，累計 2020 全年營收為 385.12 億元、年增 23.86％，為歷史第三高。

