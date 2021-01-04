【群益投顧】電子股重掌兵符領軍上攻大盤新年開市再創新高

一、盤勢分析

美股於 2020 年最後封關日交投清淡，惟市場仍維持偏多操作，科技巨擘蘋果 (AAPL-US)、臉書(FB-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 漲跌互見，即使蘋果股價在 31 日小幅修正 0.77%，但全年漲幅高達 87%。特斯拉 (TSLA-US) 續揚 1.57%，去年股價暴漲 7.3 倍，市值飆升至 6689 億美元。另外繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia) 去年上漲 123%，市值衝上全美第七大科技公司，美四大指數封關日全面收紅，其中道瓊與標普收盤皆創歷史新高。台股今 (04) 小幅開低 12.28 點，早盤隨電子股買盤湧入，推升指數穩健墊高，終場加權指數上漲 169.50 點，成交量 3457.41 億元。盤面上以運輸、IC 設計、汽車電子、LED、ABF 基板、半導體暨材料設備等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

台股 2021 年開盤首日在台積電、聯發科股價走升下，分別帶動半導體暨材料設備、IC 設計與矽智財類股齊揚，加上鴻海集團買盤點火，貨櫃、鋼鐵等漲價題材族群延續漲勢，帶動台股延續盤堅走升格局。技術面因大盤的月線與季線同步翻揚，月線已走揚至 14364 點，持續強化台股的下檔支撐。短線指數或個股皆因市場交投熱絡，融資餘額與當沖比率攀升，在量滾量的結構下，投資人追蹤波段漲幅爆出相對大量的強勢股，須細分當沖量和實際留倉的成交量，並追蹤盤後法人的買賣情形，才能有效判讀個股量價結構是否穩健。操作策略中，漲價族群維持強者恆強，仍為第 1 季的投資首選，惟類股輪動快，建議參考法人動態與均線轉折向上時佈局，但勿追多方的跳空缺口。

貨櫃海運因農曆年前集裝箱受限於運量大幅增加與港口擁擠影響，歐洲線與美西線的船期分別延長至 3 天與 10 天，缺櫃情形將延續 1.5~2 個月，貨櫃三雄陽明 (2609)、長榮(2603)、萬海(2615) 首季營運動能將維持高檔。萬海 (2615) 去年 11 月累積營收年增 6.50%，隨近洋線需求緊俏，今年持續買進二手船舶加入營運，業績展望正向樂觀。

造紙族群中，因中國今年全面禁止廢紙進口，市場評估廢紙原料短缺下，工紙廠成本將明顯上升。正隆 (1904) 去年前 3 季每股純益 2.36 元，優於 2019 年同期 1.38 元，今年紙箱產品將反映廢紙與運價成本走升同步上漲，獲利表現穩健成長。

個股焦點中，今年歐盟強化新車 CO2 的碳排放計劃，多國擴大補貼政策，加上中國對新能源汽車的銷量成長目標明確。朋程 (8255) 去年第 3 季每股純益 1.35 元，優於 2019 年同期 0.93 元，隨高效能二極體 (LLD) 出貨放量，今年首季將生產電動車絕緣柵雙極電晶體 (IGBT) 模組的新廠完工後，新添營運成長動能。

三、強勢股

電子：億光 (2393)、廣宇 (2328)、敬鵬 (2355)、榮創 (3437)、南電 (8046)。

非電：廣華 - KY(1338)、和大 (1536)、同致 (3552)、貿聯 - KY(3665)、長榮 (2603)、萬海 (2615)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據

