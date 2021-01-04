【永豐期貨】資金回流電子族群 台股站上14900點關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 195 點至 14873 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 29.03 點，電子期逆價差縮至 - 1.52 點，金融期逆價差擴至 - 9.33 點。現貨部分，三大法人買超 251.28 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1212 口至 - 812 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 898 口至 - 10220 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1828 口至 - 8694 口。

今天是 2021 年第一個交易日，台股延續去年強勁漲勢，開平盤附近後走高，買盤持續推升大盤向上大漲，由電子權值股台積電、鴻海及大立光領軍，終場加權指數大漲 1.15%，收 14902.03 點，成交量大增，離萬五關卡僅一步之遙。今天主要由電子族群主導盤勢，權值股來看，台積電大漲 1.13%，收 536 元，鴻海則大漲逾 8%，盤中一度攻上 100 元關卡，終場收 99.9 元，台積電及鴻海都站上波段新高，其他如航運族群、LED 族群也表現強勁，長榮、陽明亮漲停紅燈，漲價題材持續發酵，台股雖然在歷史新高的位置，但資金及嘎空行情延續，資金也回流電子股，多頭格局不變，終場帶量大漲，將挑戰萬五關卡，後續可留意外資態度，是否助攻台股再攻高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15200 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 升至 1.39。VIX 指數上漲 0.74 至 18.93。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

