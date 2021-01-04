晶瑞光瞄準ToF商機 濾光片新品Q2量產營運拚虧轉盈

晶瑞光看好未來 ToF(飛時測距) 商機，近年積極開發 NBPF filter(近紅外光窄波濾光片)，也獲國際 IDM/TOF 模組大廠測試，預計今年上半年取得供應商資格，並自第 2 季起量產，加上既有筆電鏡頭模組濾光片受惠遠距商機，看好營運可望由虧轉盈。

晶瑞光表示，全球手機市場進入刷臉時代，包含蘋果 (APPL-US)、三星等智慧型手機品牌均導入 ToF 功能，其中，蘋果 iPhone 12 系列除前置相機模組內建 ToF 感測器外，後鏡頭也首次導入 ToF 功能，可望激勵非蘋手機導入 ToF 進程加速。

晶瑞光指出，目前全球 NBPF filter 供應商僅有美國廠商，但隨著中低階新款手機滲透提升、美中貿易戰轉單效應發酵，晶瑞光可望成為國際 IDM/TOF 模組大廠客戶第二供應商，目前旗下 NBPF filter 也已獲得逾 4 國專利，也具備生產基地、價格優勢等。

此外，晶瑞光受惠遠距商機持續發酵，筆電鏡頭模組藍玻璃濾光片新品出貨暢旺，統計去年前 11 月可見光濾光片營收比重已從 10% 提高至 60%，看好 ToF、濾光片兩大動能持續發酵，今年營運可望由虧轉盈。

晶瑞光目前生產基地均在桃園中壢鍍膜廠，共有 2 條產線，年產能約 2 億顆，因應未來客戶需求，晶瑞光去年底已規劃再增設 1 條產線，預計今年投產，可望進一步擴大生產規模。