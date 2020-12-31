全友轉型數位掃描器有成 明年毛利率可望站穩3成

掃描機廠全友電腦 (2305-TW) 近年研發高毛利數位掃描器，包括工業用、醫療用產品，轉型效益已顯現，看好明年台灣經濟環境看增，企業使用工業用數位掃描器需求同步成長，預期明年毛利率有望維持 3 成以上。

全友共有四大產品線，分別為大型掃描器、小型植物標本掃描儀、工業掃描儀與生物掃描儀，隨著傳統文件掃描器逐步淘汰，全友將四大產品線轉向發展成工業用、醫療用數位掃描器，數位掃描器營收比重，也從去年不到 3 成攀升至 5 成。

全友表示，工業用掃描儀主要提供企業客製化產品，包括硬體、軟體等整套解決方案系統，如 PCB 廠打印出的印刷線路板，可透過掃描器檢測產品是否出現瑕疵，藉此取代人力，儘管銷售量不高，但單價高、毛利好，挹注整體獲利表現。

醫療用掃描儀方面，全友表示，由於台灣數位化掃描儀進程較快，因此該產品會以拓展中國市場為主，不過打入醫療體系需要較常時間，估明年成長幅度有限。

全友表示，除持續推出數位化掃描儀，另外看好大幅面特殊功能及尺寸掃描器、工業膠片數位化檢測、高速彩色工業用光機、影像資料庫管理系統等，陸續導入台灣中小型企業，有望成為下一波營運成長動能。

全友前 11 月營收 5.13 億元，年增 13.88%；前 3 季毛利率 32.82%，年增 3.27 個百分點；稅後純益 2371 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.12 元。