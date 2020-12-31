

◆盤勢分析

1. 阿斯利康疫苗獲准在英國使用，疫苗利多消息推動週三 (30 日) 美股走揚，能源和材料領漲，道瓊繼週一後再刷下歷史新高；台積電 ADR 締新高助攻下，費半表現強勁漲逾 1.6%；終場美股四大指數漲幅介於 + 0.13~+1.67%；蘋果 - 0.85%；AMD+1.84%；美光 + 2.44%；台積電 ADR+3.16%；聯電 ADR+4.21%。

2. 美國創高後拉回，週三台股早以小高盤開出，在半導體、金融、台塑四寶、鋼鐵等族群齊力推升，終場加權指數收在 14687.70 點，上漲 1.49%，再創收盤新高價。三大法人合計 + 317.39 億元；外資 + 267.22 億元、投信 - 6.82 億元、自營商 + 57.00 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，後續仍需維持價量配合為宜。

(2)、均線：指數沿 5 日線上漲，短、中、長期均線呈多頭排列，有利多頭上攻。

(3)、技術指標：12/25 KD 出現黃金交叉，週三 K、D 開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

4. 櫃買指數開高震盪，半導體、生技族群領漲，收盤上漲 1.02%。

5. 觀盤重點：近期指數沿 5 日線上漲，價量配合還算得宜，近期航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，但在高檔爆量之下，留意追高風險，後續選股方面，具成長性的權值股、半導體、鋼鐵、被動元件、金融、塑化、遊戲股均可留意。

6. 中國大陸 IC 設計龍頭匯頂發出漲價通知，2021 年元月起調漲部分觸控 IC 報價三成，是現階段漲勢最凶猛的半導體元件，這是繼驅動 IC、電源管理 IC、微控制器（MCU）之後，又一關鍵 IC 漲價。匯頂相關產品最大競爭對手敦泰（3545）昨（30）日表示，評估同步漲價，以反映市場供需。

7. 國際 IDM 大廠傳出將自 2021 年 1 月 1 日起調漲微控制器（MCU）、金氧半場效電晶體（MOSFET）及二極體等報價，漲幅落在 10％左右水準，交期也拉長至五個月以上，顯示整體晶圓製造產能供給遠小於需求。台廠交期比 IDM 廠短 10 周左右，因此訂單開始明顯轉向台廠，而 MCU 廠松翰（5471）、盛群（6202）及新唐（4919）、二極體廠強茂（2481），以及 MOSFET 廠大中（6435）及杰力（5299）等相關供應鏈預期將跟進上漲，搭上這波訂單移轉商機，報價更有望同步跟漲。

8. 國際油價走高，加上乙烯、丙烯等石化品價格穩步墊高，塑化族群營運氣勢強勁，且可望延伸到明年首季，法人指出，台塑四寶、台聚（1304）、台達化 (1309)、華夏(1305) 等塑化族群成員，本季、下季營運獲利續旺，財報將「很耀眼」。

