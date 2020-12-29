〈變種病毒蔓延〉北市跨年晚會規模縮減 管制區上限8萬人採實聯制

跨年倒數 2 天，各縣市因應防疫繃緊神經，儘管台北市跨年晚會及煙火秀照常舉辦，但副市長黃珊珊今 (29) 日再宣布，府前廣場管制區入場人數上限調整為 8 萬人，31 日下午 3 點起開放進場，採實聯制、全程戴口罩、禁飲食，但疫情瞬息萬變，不排除隨時喊停改為線上直播。

國內日前爆發本土新冠肺炎病例，同時面對國際變種病毒的威脅，疫情指揮中心表示，今天再新增 2 例境外移入個案，分別來自美國及菲律賓，全台累計達 795 例確診。中央日前已公布跨年大型集會活動防疫規定，新北市八里跨年煙火確定延期，但台北市跨年晚會及 101 煙火秀仍照常舉辦。

黃珊珊下午臨時召開記者會宣布，府前廣場管制區將進行人數總量管制，根據往年經驗，主舞台前可容納約 11 萬名觀眾，但因防疫考量，將控管在 6 至 8 萬人，累計達 8 萬人後就不再開放進場。

黃珊珊指出，北市府管制區域周圍將設置 3 處管制點、最多 24 個入口可供進出，將於 12 月 31 日當天下午 3 點起開放，參加跨年民眾須戴口罩、量體溫，並完成實聯制才能入場，全程禁止飲食 (補充水份除外)，區內不戴口罩經勸導不聽可開罰 3000 元。

黃珊珊強調，依目前掌握的北市疫情資訊，考量邊境管制仍嚴格，本土病例也有做好後續管控，因應新常態，希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，跨年晚會正常舉辦，但也不排除因應疫情發展，於前一天宣布改為線上直播。

為呼應防疫政策，台北 101 昨天已宣布，取消高空跨年煙火派對，信義區的微風南山、微風松高與新光三越百貨，也都取消跨年市集與派對活動。據統計，去年跨年時搭乘北捷達 320.6 萬人次，較前一年增加 70.6 萬，也是歷年來運量最高的一次，受到防疫措施加嚴的影響，跨年搭乘人次將明顯減少。