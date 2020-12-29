

◆盤勢分析

1. 美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，除了避免政府運作停擺，也為經濟復甦挹注動能，周一美股漲多跌少，除了費半指數下跌 0.22% 之外，其餘三大指數皆收漲，上漲幅度介在 0.68%~0.87% 之間。

2. 周一台股早盤開高後，漲勢穩步延續，再度創下歷史新高，最終加權指數上漲 151.65 點，收在 14,483.07 點，漲幅達 1.06%，成交金額則為 2518.04 億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超 161.9 億元：外資買超 129.15 億元、投信買超 1.05 億元、自營商買超 31.71 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周一大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。

(2)均線：指數周一持續位在所有均線之上，目前以 10 日線 (約 14,276 點) 作為波段支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破 14,500 整數大關的機會。

4. 櫃買指數周一終場上漲 0.66%，收在 181.69 點，目前處在所有均線之上，下檔以月線位置 (約 179.8 點) 為支撐，壓力為前波高點 183.9 點。

5. 觀盤重點：隨指數創高，害怕錯過行情的氣氛持續升溫，目前與「漲價」二字掛勾的航運、造紙、記憶體、面板族群，成為資金追逐標的，然而隨行情熱度升高，當沖、隔日沖比例可能增加，若追價強勢股必須留意資金控管、避免單股重壓，後續選股方面，具成長性的權值股、驅動 IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

6. 蘋果推出 Apple car 的傳聞浮出，業界人士分析，電動車在市場的滲透率提升，將消耗更多 MLCC 的產能，對保護元件需求量激增，市場看好 2327 國巨、2492 華新科、以及積極切入車用市場的保護元件廠 2428 興勤、6224 聚鼎。雖然 Apple 在車用研發確實在進行，但營運模式、量產時間點，都須再觀察。

7. 受到新冠疫情的影響，教育用筆記型電腦的需求旺盛，造成供給相當吃緊，先前友達董事長透露，ChromeBook 面板供給缺口甚至高達五成，因全球疫情仍嚴峻，預期遠距教學在新的一學期將持續下去，預期有利 2409 友達、2352 佳世達、3481 群創。

8. 日媒報導，任天堂遊戲機 Switch 因上游晶片供應不足，恐面臨減產命運，國內相關供應鏈中，2337 旺宏主要供應 Switch 遊戲機記憶體，可能受到 Switch 減產事件波及，但旺宏同時也供應 iPhone 12 系列外掛 NOR Flash 晶片，在 iPhone 12 熱銷下，預期將有利支撐旺宏營運。