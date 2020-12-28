台股封關前強漲逾百點續締新猷 三大法人聯手買超161.9億元

台股進入封關倒數，內資今 (28) 日發動作帳行情，聯電、聯發科領軍電子股走強，傳產族群航運、造紙及汽車股漲勢也相當強勁，加權指數終場上漲 151 點，收在全日最高 14483 點，改寫歷史新高，成交值放大至 2500 億元之上。三大法人今日聯手買超 161.9 億元。

觀察籌碼動向，外資今天持續買超 129.14 億元，為連 4 買；投信同步買超 1.05 億元；自營商則買超 31.7 億元，三大法人合計買超 161.9 億元。

權王台積電受外資放假影響，交投相對較淡，終場上漲 0.7%，收 515 元；聯發科在非蘋品牌轉單效應加持下，加上近來頻頻發動併購，今日扮演撐盤主力，大漲 3.5%，最高來到 741 元；聯電也吸引買盤進駐，漲幅逐漸放大，終場強漲近 4%，收 48.6 元；台達電、南亞、台化、廣達、中租 - KY 與和泰車均表現不俗。

傳產族群今日為撐盤主力，由於國際貨櫃運價漲不停，航運指標股長榮獲法人看好，目標價調升至 46 元，帶動股價亮燈漲停，達 36.75 元；陽明、萬海也強勢噴出漲停，分別達 25.4 元、52.8 元。此外，由於美國廢紙價格漲不停，為反映成本，永豐餘將從元旦起調漲紙箱價格約 15%，帶動股價衝上漲停，達 28.25 元；華紙同步飆漲停；榮成、正隆漲逾半根停板。

車燈製造商帝寶在加入鴻海「MIH 聯盟」利多加持下，股價亮燈漲停，麗清同步受買盤青睞拉出漲停。市場也看好裕隆，未來可望透過 MIH 電動車開放平台，供貨蘋果電動車，帶動股價連兩天強漲，集團股江申、裕融均漲勢不俗。其他汽車零組件廠如堤維西、怡利電也攻上漲停價。

法人表示，台股日 K 連 4 紅，資金擴散到中小型、低價題材股，本周封關前為法人及集團作帳高峰，加上外資即將歸隊，台股有機會持續往上衝。