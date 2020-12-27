〈台股風向球〉疫苗正面訊息抵銷疫情變數 內資衝刺作帳

即將進入 2020 年最後一周，投信、自營商等內資將在封關前最後衝刺作帳，甚至提前布局元月行情，不過，由於距年底僅剩 4 個交易日，預料成交值將持續縮減，尤其近來國內外疫情不確定性升溫，消息多空紛雜，漲多股仍須提防隨時拉回，預料個股震盪將加劇。

外資陸續過節，但未見積極賣超壓力，而上周下半場投信、自營商現貨轉為買超，顯然有意在外資交投清淡之際加強作帳力道，或是先行押寶元月行情，帶動周線連 8 紅；其中，外資一周來買超以鴻海 6.2 萬張最多，啟動了泛鴻海集團的作帳行情，投信買超前 10 大標的則有長榮、華航和萬海等航運族群。

法人認為，接下來一周疫情發展將決定行情走向，距離台灣較近的日本境內首度確認有變種病毒的感染者，懷疑變種病毒已進入日本社區，而香港 26 日確診 59 例，含 26 例感染源不明。

儘管有越來越多國家發現變種病毒，引發多頭不安，但同時英國已有 60 萬英國公民接種了輝瑞 BioNTech 疫苗，且接種後並未傳出不良反應；而歐盟首批核准的新冠疫苗已運送至 27 個會員國，27 日起開始接種，疫苗發展效益正面，有利疫情恐慌降溫。

法人認為，封關前落後表現股可望輪流補漲，惟提醒，越接近年底，觀望量縮格局將逐漸顯現。

統一投顧表示，美國國會順利通過 9000 億元紓困案和 1.4 兆的 2021 年支出法案後，正持續討論擴大全民紅包金額，而聯準會宣布放寬金融業庫藏股限制，加上未來葉倫就任財政部長，將有助與聯準會持續合力救市；同時，新冠疫苗施打漸入佳境、英國達成脫歐協議，都有利市場風險偏好提升。