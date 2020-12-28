【群益投顧】電子傳產同步發威 台股再寫波段新高

一、盤勢分析

上週五美股因聖誕節休市一天，歐洲主要股市也多沒有開盤；市場關注川普拒絕簽署總額 2.3 兆美元聯邦政府支出及紓困計畫法案，不僅立即使得全美大約 1400 萬人領不到失業救濟補助，12/28 前若不完成簽署，則聯邦政府許多部門也將被迫關門，同時影響疫苗的分發工作。另外，英國變種病毒現已在歐洲多國、非洲、加拿大、澳洲，乃至亞洲新加坡、日本等多國現蹤，後續發展須密切注意。今早亞股普遍在平盤之上整理，台股以上漲 32 點開出，終場以上漲 151.65 點或 1.06% 收盤，收在 14483.07 點，成交金額為 2503.2 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值穩步走揚、記憶體強攻，引領類股走高，金融震盪小幅收漲，傳產以航運、造紙表現最為突出，鋼鐵、觀光走勢落後。

二、盤勢預估

英國變種病毒蔓延，各國提高邊境管制層級，甚至日本暫停外國人入境申請，市場關注是否對經濟成長造成更大影響。台股開高震盪走高，改寫波段新高，終場以紅 K 上漲 151 點收在當日最高，成交量擴增至 2500 億元以上，量價同步增溫，指數連四日緩漲收高，3 日、12 日均線延續多頭排列，短線技術面偏多格局未變，建議繼續以熱門股，參考短期均線操作因應。

12 月面板報價持續走揚，根據市調機構 TrendForce 報價顯示，12 月大尺寸面板漲幅仍達 3～5%。日本玻璃基板廠 NEG 停工事件的實際影響預估將自第一季中發酵，將使原本就淡季不淡的市況供需將更加吃緊，友達、群創農曆年不休，全力趕工出貨，預估面板漲勢將延續到 1、2 月，3、4 月也可望維持高檔。

報導指出蘋果將在 2024 年推出 Apple Car，由於其主要代工廠鴻海與裕隆結盟成立 MIH 電動車開放平台聯盟，增添傳言的可信度。據傳 Apple Car 將採用下世代電池技術，同時具有多項創新功能，預期將大量整合包括電池、馬達、LiDar、鏡頭、面板和晶片等領域技術。

全球大缺櫃問題引發蝴蝶效應，台灣工業用紙主要原料進口回收紙價格大漲，美國廢紙每噸價格已從 7 月的 100 美元上漲至今的 220 美元，國內大廠永豐餘已率先在上週發出漲價通知，將自明年元旦起，調漲紙箱價格約 15%，由於原料成本飆升幅度太大，預期其他業者也將跟進。

三、強勢股

電子：

華邦電 (2344)、旺宏 (2337)、群創 (3481)、南亞科 (2408)、智邦 (2345)

非電：

萬海 (2615)、長榮 (2603)、華新 (1605)、儒鴻 (1476)、富邦媒 (8454)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據