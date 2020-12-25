央行重要人事異動 蔡烱民調任外匯局長

台灣央行今 (25) 日宣布重要人事異動，由於外匯局局長顏輝煌將於 1 月 16 日屆齡退休，外匯局局長一職將由經濟研究處處長蔡烱民調任，而央行參事兼經濟研究處副處長吳懿娟調升經研處處長。

央行指出，顏輝煌將於 1 月 16 日屆齡退休，相關人事調整案經央行理監事聯席會議核定，蔡烱民調任外匯局長，而經濟研究處處長職務由吳懿娟升任，1 月 16 日生效。

央行說明，蔡烱民現年 54 歲，畢業於台灣大學工商管理學系，具備美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士學位，民國 94 年 4 月 11 日進入央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員和經濟研究處副處長等職務，109 年 7 月 16 日升任經濟研究處處長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究和國際金融業務。

而經濟研究處處長吳懿娟現年 58 歲，台灣大學商學系畢業，為台灣大學商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，中央銀行行員乙等特考及格，88 年 6 月 15 日進央行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長等職務，109 年 7 月 16 日調升央行參事兼經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策和經濟金融研究。