〈台股盤後〉高檔盤整格局 中小型股出頭綻光芒

台北股、匯市今 (25) 日齊揚，指數收盤報 14331.42 點，較前一日上漲 51.14 點或 0.36%，成交值 2127.61 億元，證券分析師黃漢成說，台股高檔震盪向上格局走勢不變。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天收盤站在所有均線之上，技術指標來觀察，也有利短多。

匯市方面，出口商的年底拋匯需求，帶動台幣兌美元早盤走升，盤中價最高觸及 28.110 元，再創波段新高，實質匯價則為區間偏升整理，中午則以升值 4.12 角至 28.121 元暫收。

今天集中市場由鴻海 (2317-TW) 集團、蘋果汽車概念股、被動元件族群及航運股表現最出色，但電子股的護國神山台積電 (2330-TW) 盤中維持在平盤上下整理，終場以 511 元作收，股價較昨日上漲 1 元或 0.2%。

股王大立光 (3008-TW) 終場也以 3206 元的平盤價作收，成交量萎縮為 173 張。

今天陽明 (2609-TW)、佳邦 (6284-TW) 分別為航運及被動元件價格上漲題材，同時，包括裕隆 (2201-TW) 及康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW) 的漲停作收，反映市場期待蘋果電動車開發的效益。