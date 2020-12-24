〈本土零確診破功〉紐籍機師成防疫破口 交通部開罰長榮航100萬元

感染新冠肺炎的紐籍機師，因違反紀律及不配合疫調，成為本土防疫破口，引發社會譁然，長榮航 (2618-TW) 昨晚已火速開除該名機師，交通部今 (24) 日決議，將依法對長榮航開罰，處以法定上限 100 萬元罰鍰。

交通部指出，紐籍機師因未遵守防疫規定、不配合疫調，導致台灣再現本土病例，將面對《傳染病防治法》的罰則，同時，交通部長林佳龍更指示，對長榮公司未能確實要求機組員落實防疫措施、未善盡查核追蹤等責任「從嚴認定」。

交通部檢送疫情指揮中心的《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，於今年 3 月通過，9 月 7 日推動修訂版，並由民航局在 9 月 9 日函告各航空公司，規定航空公司須負責執行組員防疫健康管控措施。

指揮官陳時中表示，過去讓機組人員能夠縮短居家檢疫 3 天、5 天，是考量到航空公司的特殊性質，如果比照一般人 14 天居家檢疫，很可能航空公司就垮了，但是天數縮短的基礎，是大家都要能夠守得好，如果航空公司沒辦法落實 SOP，那是否就考量要增長隔離時間、甚至減少航班。

交通部今天敲定，將以長榮航空未善盡機組人員防疫原則所訂的管理及執行責任為由，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第 16 條的規定開罰，處以法定上限 100 萬元罰鍰。

關於航空業機組人員防疫措施加嚴，交通部表示，將優先要求航空公司確實執行現行防疫措施，並責成民航局加強監督管理，同時研商進一步加嚴措施，盡速送指揮中心審核後實施。