【群益投顧】類股輪動接力作多 台股量縮高檔整理

一、盤勢分析

美國週三公佈的經濟數據有好有壞，加上川普因不滿意新刺激法案規模而拒絕簽署，美股尾盤賣壓加重，四大指數收盤漲跌互見，道瓊工業收高 0.38%、S&P 500 小漲 0.07%、那斯達克小跌 0.29%、費城半導體收低 0.74%。歐股方面，英國脫歐協議透露曙光，加上法國鬆綁與英國間的邊境禁令，泛歐 STOXX 600 指數收漲 1.08%，三大主要市場漲幅都在 1% 上下。今早亞股日、韓同步開高，台股以上漲 33 點開出，終場以上漲 57.19 點或 0.40% 收盤，收在 1428.28 點，成交金額為 2218.94 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子封測、被動元件走強帶動類股續漲，金融也止跌反彈，挹注指數走高動能，傳產以紡纖、電器電纜、塑膠漲幅較為突出，玻璃陶瓷、生技、觀光走勢明顯落後。

二、盤勢預估

基本面經濟數據好壞參半，疫情疫苗消息多空並陳，聖誕元旦長假將至，預期市場交投將轉趨平淡。台股小幅開高後持續在平盤之上震盪，終場以上影線小紅 K 上漲 57 點作收，成交量持平在 2200 億元左右，指數收盤收復 3 日、12 日均線，但短期均線排列未翻多，預期量能偏低之下仍將進行整理，個股族群則維持輪動表現，操作建議繼續汰弱留強調整持股因應。

受宅經濟、遠距應用帶動，NB、平板等終端需求持續延燒，加上車用市場回溫以及 5G 手機啟動換機潮，但由於目前招工不易，製造端產出跟不上需求，MLCC 供需持續吃緊，全球龍頭村田與大廠太陽誘電近期二度拉長交貨期 14 至 28 天，最長達到半年才能，預期漲價動作將提早一季，落在農曆年後。

全球伺服器需求持續成長，英特爾預計明年首季推出搭載 10 奈米 Ice Lake CPU，新款處理器相比前代，特定運算負載提升 1.5 倍，市場看好其強大運算能力將進一步刺激需求成長，由於新 CPU 腳數、熱功耗等都較前一代大幅提升，預期將帶動連接器、散熱模組等相關供應鏈盈運動能走強。

用電大戶條款將於元旦正式上路，契約容量 5,000 瓩以上之電力用戶，依規定須在 5 年內設置或購買綠能達契約容量的 10%，第一波約 300 家企業入列，半導體、化工、石化產業首當其衝，取得方式包括設置綠電發電設備、購買綠電憑證、設置儲能設備、繳交代金等，預期將帶動太陽能需求增溫。

三、強勢股

電子：

日月光 (3711)、華邦電 (2344)、聯詠 (3034)、國巨 (2327)、可成 (2474)

非電：

華新 (1605)、華航 (2610)、南亞 (1303)、興富發 (2542)、長榮 (2603)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據