〈焦點股〉被動元件族群嗨翻 凱美受惠整併利多一度飆漲停

被動元件供給嚴重吃緊，全球 MLCC 龍頭村田與另一日商太陽誘電傳出再拉長交貨期，最長要等半年，台廠庫存也偏低，業界預期將提前漲價，激勵被動元件族群今 (24) 日股價齊揚，國巨、華新科盤中均大漲逾 3%，凱美則因與奇力新互相轉讓子公司股權，一度亮燈漲停。

奇力新擬以 28 億元取得凱美子公司帛漢，凱美以 50 億元取得奇力新子公司旺詮股份，預計明年 1 月底前完成交割，市場看好，泛國巨集團再次整併，可望提升整體營運綜效。

凱美今天早盤跳空開高，一度衝上漲停價 86.2 元，成交量也較昨天暴增，中午已來到近 2.4 萬張，但奇力新股價上衝下洗，早盤大漲 5% 後，漲幅逐漸收斂，並在盤中翻黑。

MLCC 需求強勁，在漲價利多題材發酵下，被動雙雄獲得買盤搶進，連袂爆量大漲，國巨今日早盤強漲逾半根漲停板，最高來到 519 元；華新科也有逾 7% 的漲幅，一度衝上 238 元，站上所有短均之上，兩檔個股午盤漲幅均收斂至 3% 左右。

今日整體被動元件股表現強勢，包括華容亮燈漲停，大毅漲逾半根停板，禾伸堂、日電貿、信昌電、蜜望實、立隆電等也都有 2-3% 的漲幅。

由於歐美市場需求強勁，加上中國廠區工作天數已回復正常，國巨 11 月營收 76.7 億元，月增 6.5%、年增 118%，寫下 2018 年 9 月以後 26 個月新高，累計前 11 月營收 603.25 億元，年增 58.6%。

華新科也持續受惠 5G 應用及電動車市場成長，加上客戶在耶誕節及農曆新年前提前備貨，11 月營收 34.86 億元，月增 6.3%、年增 54.3%，也寫下 2 年來的單月次高，累計前 11 月營收 322.38 億元，年增 16%。