中華開發成立生醫貳基金 規模31.1億元為產業注入資金活水

今 (2020) 年新冠肺炎疫情肆虐全球，使資本市場聚焦生技醫療產業，看準後疫情時代生醫產業的重要性及發展潛力，開發金控 (2883-TW) 旗下中華開發資本成立第二檔新臺幣生醫基金「中華開發貳生醫創業投資有限合夥」，於本 (12) 月完成基金募集與設立登記，基金規模約新臺幣 31.1 億元，為國內今年規模較大型的生醫創投基金。

中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝表示，不含人民幣生醫基金及自有基金，中華開發資本管理的兩檔國內生醫基金合計規模近新臺幣 50 億元，將可為臺灣生醫產業帶來資金新活水。

中華開發資本在 2014 年成立資本額新臺幣 17.5 億元的中華開發生醫創投基金後，今天再宣布募集第二檔新臺幣生醫基金－－「生醫貳基金」，基金規模幾近第一檔的二倍。主要投資人除中華開發資本外，包括：國發基金、其他金融集團的創投公司、人壽保險公司、上市櫃公司、生醫相關企業、傳統產業與家族辦公室等。

中華開發表示，此基金的投資人面向更廣，顯示中華開發的生醫投資管理團隊在資源整合及投資生醫產業的專業能力，已經獲得國內投資人的信任和青睞，未來導引資金進入國內外具有國際發展潛力的生醫公司時，將會扮演更關鍵的角色。

「生醫貳基金」60% 以上資金將布局於臺灣相關標的，並期許團隊能達成「持續扶植臺灣生醫產業」及「創造基金卓越投資報酬」的兩大目標，投資策略採資產多元化配置，建構良好之報酬 / 風險投資組合，投資案雙主軸是兼具高倍數的早期投資案，與合理倍數的成長期投資案。

中華開發進一步指出，「生醫貳基金」投資的產業包括生技新藥 (含細胞與基因治療)、醫療科技、數位醫療與服務等大健康相關應用領域；投資階段別包括創建期、擴充期與成熟期等。投資團隊執行「九宮格」投資理念，期待能為國內打造出更多的指標領導生醫公司，並為基金投資人創造優異報酬。

何俊輝認為，今年因為疫情使全球社會經濟帶來嚴峻挑戰，2021 年能否走出疫情陰霾，有賴更多資金投入生技醫療產業驅動研發突破。「生醫貳基金」成立是開發金控在後疫情時代落實責任投資的展現，未來將透過資金投放發揮金融影響力，為臺灣打造更多指標生醫企業，並為基金投資人創造優異報酬，也期待「生醫貳基金」能成為守護台灣、翻轉疫情的重要推手。