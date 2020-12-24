

◆盤勢分析

1. 美國經濟數據好壞參半，川普不滿新刺激法案規模，華爾街資金轉向能源、旅遊、航空等傳統產業，收盤四大指數漲跌幅介於 - 0.74%~+0.38% 之間。其中，科技股漲少跌多，僅有 FB、GOOGLE、INTEL 表現較佳；台積電 ADR 下跌 0.17 %、聯電 ADR 上漲 0.49%。

2. 因新增一宗本土新冠肺炎案例，周三台股早盤在平盤附近震盪，但 11 點過後，亞股與電子股逐漸回穩，帶動指數緩步上揚，收盤報 14,223.09 點，上漲 45.63 點，漲幅 0.32%。

3.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.95%，收 179.45 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收下影線紅 K 棒，暫時守穩月線之上。

(2)、量能：成交量 2,207.55 億元，後續仍需維持價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標持續向下，MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 4.88 億元；外資 + 6.84 億元、投信 - 6.86 億元、自營商 - 4.85 億元。

5. 太陽能：太陽能列入政府核心戰略產業，加上國內電信業者積極跨入，周三 6443 元晶、6477 安集、3686 達能、6244 茂迪等盤中衝上漲停；用電大戶條款預計將在明年元旦實施，相關的 1513 中興電股價上漲慶祝。

6.CCL：大廠 1303 南亞反映原物料大漲，近期率先調漲銅箔加工費及 CCL 售價，國內相關業者積極跟進，市場預期將有利 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿等 CCL 廠營運上修，亦帶動股價周三上揚。

7. 運輸：歐美疫情趨烈、物資需求轉強，運價一路上揚，2609 陽明、2615 萬海、2612 中航等，股價震盪走高。

8. 口罩醫療：本土零確診破功，周三晨間口罩概念股價 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六股價一度竄高，但尾盤收相對低。

9. 操作建議：國際股市持續在高檔震盪，目前離聖誕節與過年，所以市場交易量不易放大，留意新冠毅情後續發展。操作上，建議仍以小部位操作為宜，慎防追高的風險。選股方向可留意 12 月預期營收表現家、中長期趨勢明朗的 5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需等。

10. 被動元件大缺貨 將提前漲價：全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期 14 至 28 天，最長要等半年才能交貨，凸顯供給嚴重吃緊。不僅兩大日系指標廠交期大拉長，台灣被動元件雙雄 2327 國巨、2492 華新科庫存也偏低，MLCC 報價蠢動，業界預期將提前至明年農曆年後漲價，比預期早一季。

11. 日指標廠火警 HDI 缺口擴大：日本 PCB 暨載板大廠挹斐電（Ibiden）旗下位於日本的青柳廠 22 日深夜發生火警，該廠區主要生產高密度連接板（HDI）等產品。時值 HDI 供不應求之際，挹斐電工廠失火，市場高度關切，3037 欣興等同業直言：「就算終端客戶要轉單，目前產能也無法支援」。

12.5G 發威 矽創昇佳 2021 續衝：驅動 IC 廠 8016 矽創在消費性、車用客戶拉貨回溫帶動下，推動下半年驅動 IC 出貨表現明顯優於上半年水準，加上子公司感測器廠 6732 昇佳營運動能回升。法人看好，矽創全年營運有機會挑戰與 2019 年歷史新高持平的水準，且 2021 年更可望搭上驅動 IC 漲價效益、5G 需求倍數成長，矽創、昇佳業績有望再度衝向歷史新高。

