台積電提撥2000萬元 啟動棒助小英雄計畫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年受疫情影響，取消運動會，為善盡企業公民責任，並積極回饋社會，提撥新台幣 2000 萬元，首度跨界攜手「中華民國原住民族棒球運動發展協會」與「台灣球芽棒球發展協會」，啟動「台積公司棒助小英雄計畫」，為打棒球的孩子們扎根教育基礎。

台積電資深副總經理暨企業社會責任委員會主席何麗梅、副總經理張宗生、原棒協理事長林智勝、及球芽基金創辦人周思齊，今 (23) 日於新竹縣大同國小宣告計畫正式啟動。

何麗梅表示，台積電重視人才多元發展及培育素養，期望透過此計畫協助學子們拓展棒球相關的知識與視野，探索多元的職涯規劃。

台積電「棒助小英雄計畫」除透過資金挹注，支持兩個已深耕基層球隊的協會，進一步擴大受益對象及負責範疇，台積電晶圓十二 B 廠壘球隊員及壘球社員也將在副總經理張宗生引領下，走入新竹在地社區，透過分享棒球與職棒新知、課業與生活輔導等形式，陪伴新竹縣大同國小棒球隊的小球員們勇敢逐夢。

台積電「棒助小英雄計畫」今年 12 月正式完成合作意向書簽署，考量目前業界多挹注實體物資與資金，此計畫從球員與教練軟實力強化為切入點，規劃協助花蓮、台東以及新竹的 37 所高中、國中、國小校隊教練學習專業知識，為第一線照顧孩子們的球隊教練強化運動營養與傷害防護、運動科學與應用等知識。

該計畫也將透過「球員第二專長培育」，提供花東地區國中棒球校隊球員職涯規畫與職能訓練；另外，球芽基金則預計於花蓮、台東、新竹、台中的 27 所國中小校園，設置棒球閱讀教室並頒發棒球獎學金，激勵小球員們培養閱讀素養、奠定教育基礎。

