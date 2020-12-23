【袁志峰專欄】短線操作可繼續關注半新股

今天推介 - 昆侖能源 (135), 上日收市 $6.43

1) 股市前景

美國加強制裁中資企業削弱市場信心，恒指連跌 3 日，累積跌幅 2.1%，視乎國內股市去向，今周有可能短暫跌穿 26000 點水平，但大跌機會不大，短線操作可繼續關注半新股。

今天推介是昆侖能源 (135) — 公司昨日公布以現金 409 億元人民幣出售管道資産予國家管網集團，作價為市淨率 1.9 倍，而中石油(857) 及中石化 (386) 出售同類資產的市淨率為 1.2-1.4 倍。交易完成後預計取得現金約 370 億元人民幣，結合 2020 年度經營業績、資本性支出及現金流等情況，所得款項淨額約 50% 將用於派發股息予股東，筆者估計每股股息最多約 2.5 港元，餘額主要用作開拓天然氣終端銷售業務。燃氣股中國燃氣 (384)、華潤燃氣(1193) 及新奥能源 (2688) 市值約 1000 至 1500 億元，市淨率為 3.4-4.2 倍，市盈率為 17 至 19 倍。昆侖能源 (135) 現價對應市盈率 8.6 倍，市淨率 1.0 倍，估值偏低，出售管道資產後專注天然氣業務有可能觸發估值重估。建議買入，目標價 8.0 元，止損價 6.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 46 點，早盤曾倒升 59 點，午後隨 A 股大幅回落，最多跌 308 點並跌穿 26000 點，尾市反彈，收報 26119 點，跌 187 點或 0.7%，成交額按日跌 14% 至 1237 億元。港股通南向資金轉淨買入 7 億元，12 月以來累積淨買入增至約 276 億元。

藍籌股 9 升 42 跌 1 持平。安踏體育 (2020) 及藥明生物 (2269) 漲逾 3% 及 1%，是升幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 跌逾 5%，是跌幅最大成份股。其次是濠賭股金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 皆跌逾 3%。歐洲業務收入占比逾半的長和 (1) 跌逾 2%。權重股友邦保險 (1299) 和中國平安 (2318) 皆跌接近 2%。

恒生科技指數升 0.3%，成份股 10 升 20 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東健康 (6618) 升 10%，是升幅最大成份股，上市以來累漲 158%。小米 (1810) 升逾 1%，創收市新高，阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌少於 1%。同程藝龍 (780)、明源雲(909)、比亞迪電子(285) 跌 5%-7%，是表現最差成份股。其次是眾安在線 (6060) 及新東方在線 (1797) 皆跌逾 4%。阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌約 3%。

板塊方面，光伏、風電、黄金、金屬、汽車、濠賭、內險、券商、航空、舷運、物管、基建及煤炭股跑輸大市。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 皆跌 12%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 跌 3%-4%。招金礦業 (1818)、山東黄金(1787) 及紫金礦業 (2899) 分別跌逾 7%、5% 及 4%。中國鋁業 (2600)、江西銅業(358) 及鞍鋼 (347) 跌 6%-7%。比亞迪 (1211) 跌逾 6%。中海物業 (2669) 及建業新生活 (9983) 跌逾 4%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 5%-6%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌 7%-8%。

周二上証指數小幅低開，早盤窄幅震盪，午後單邊下跌至尾市，收報 3356.78 點，跌 1.9%。深証成指跌 1.8%，科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 9600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1000 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 36 億元，12 月以來累積淨買入減至 393 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

恒生指數公司刊發諮詢文件，就優化「恒生指數」以持續成為香港市場最具代表性及最重要的指標，向市場徵詢意見，提出 5 大項建議，包括增加恒生指數成份股數目至 65 至 80 隻；個股權重劃一至 8% 等。(信報)

4) 新股訊息

內地媒體引述消息透露，短視頻平台快手擬於明年 2 月 5 日在港上市，有承銷商透露，預期目標估值 500 億美元。早前有傳該公司計劃集資 50 億美元。(信報)

5) 個股訊息

昆侖能源 (135) 公布，向國家管網集團，出售北京管道公司 60% 股權和大連 LNG 公司 75% 股權，交易對價約 409 億元人民幣。國家管網集團將以現金支付代價；而交易完成後，昆侖能源將不再持有上述兩間公司任何股權。(信報)

有傳字節跳動有意收購中手游 (302) 部分股份，中手游聯合創辦人兼副董事長冼漢迪回應本報查詢指，消息不屬實。冼漢迪稱，中手游跟字節跳動合作確實比較緊密，雙方達成兩款 IP 遊戲獨家代理合作，如《航海王熱血航線》、《全明星激鬥》。(信報)



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